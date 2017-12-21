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Андрій Зінченко:
Приватбанк 365. Хроніка

Андрій Зінченко: Приватбанк 365. Хроніка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 10:11

Андрій Зінченко: Приватбанк 365. Хроніка

Пропонуємо до обговорення:
Що змінилося за рік після націоналізації Приватбанку?

Дивися повний текст Андрій Зінченко: Приватбанк 365. Хроніка.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 10:11

Так что же изменилось? Статус вкладчиков поменялся на статус ожидающих выплат из Гос.фонда вкладов как другим лопнувшим банкам?
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 11:43

  Деньги написав:Так что же изменилось? Статус вкладчиков поменялся на статус ожидающих выплат из Гос.фонда вкладов как другим лопнувшим банкам?


Для рядового вкладчика не поменялось ничего. Вклады, как и раньше, гарантируются в рамках 200 000 через фонд и юридический перспектив изменения статуса немного.

Основная проблема в том, что возврат бюджетных миллиардов пока не предвидится даже в виде концепции.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 14:03

  ZINCHENKO написав: Для рядового вкладчика не поменялось ничего. Вклады, как и раньше, гарантируются в рамках 200 000 через фонд и юридический перспектив изменения статуса немного. Основная проблема в том, что возврат бюджетных миллиардов пока не предвидится даже в виде концепции.

Давайте помечтаем: банкротство Привата, у Фонда денег нет, помощь государства Фонду на выплаты - те же бюджетные деньги. Только ситуация была бы в стране совсем другая из-за лопнувшего Привата.
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 19:44

  Деньги написав:
  ZINCHENKO написав: Для рядового вкладчика не поменялось ничего. Вклады, как и раньше, гарантируются в рамках 200 000 через фонд и юридический перспектив изменения статуса немного. Основная проблема в том, что возврат бюджетных миллиардов пока не предвидится даже в виде концепции.

Давайте помечтаем: банкротство Привата, у Фонда денег нет, помощь государства Фонду на выплаты - те же бюджетные деньги. Только ситуация была бы в стране совсем другая из-за лопнувшего Привата.


Лучше или хуже? Фонд выплачивает положенное и это не 190 млрд. Вопрос с треском закрывается, а не тянется годами с достаточно крупными бюджетами.

Дельта в общем-то показала, что ничего особого не произошло бы в широком смысле. Не находите?
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 20:22

  ZINCHENKO написав: Лучше или хуже? Фонд выплачивает положенное и это не 190 млрд. Вопрос с треском закрывается, а не тянется годами с достаточно крупными бюджетами. Дельта в общем-то показала, что ничего особого не произошло бы в широком смысле. Не находите?

Не соглашусь с Вами. США имеет собственный долг в огромных размерах, но, тем не менее, 80-90% в Мире расчетов в долларах. Доверие - вот та сумма, которая подлежит осмыслению. Конечно ситуация была бы хуже, как в банковской системе Украины, на политической сцене, и на улицах.
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 21:13

А чем хуже? Правила депозитной игры для всех были одинаковы. Юрлица вполне себе имели счета не в одном банке и финансовых директоров, которые получали зарплату за свою работу. А будь фонд с НБУ несколько более оперативными, то еще и гляди что-то реальное под вывеской бы осталось, кроме сожалений о выведенных миллиардах. Глава ясно на прессухе пояснила, что минимум полтора года НБУ наблюдал пастораль.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 21:59

Понять, простить и концы в воду - это не ПРАВИЛА игры. Это ИГРА в одни ворота. А под вывеской осталось: 3-5 тысяч работников и их семьи, какие то денежные ценности, помещение и оборудование, технологии Привата + документы инсайдерского кредитного портфеля.
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 23:08

Нет нет. После ввода с рынка неплохо бы расследование там и все такое. Работники прекрасно понимали где работают и немалая часть из них ради бонусов выдавала сомнительные потребительские и не только кредиты в основном чужими депозитами. Технологии привата во многом аутсорсятся, документы инсайдерских кредитов официально не стоят почти ничего. Помещения сегодня не цене.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 10:19

Шеф, всё пропало - гипс снимают, клиент уезжает? :) Мне кажется, Вы путаете то что есть в наличии с тем что нужно вернуть. Здания не нужно возвращать банку. Документы, у них стоимость одна - доказательная база следствию с целью возврата долга Банку.
Деньги
 
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