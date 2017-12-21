Що змінилося за рік після націоналізації Приватбанку?
Дивися повний текст Андрій Зінченко: Приватбанк 365. Хроніка.
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Додано: Сер 20 гру, 2017 10:11
Андрій Зінченко: Приватбанк 365. Хроніка
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Андрій Зінченко: Приватбанк 365. Хроніка.
Додано: Сер 20 гру, 2017 10:11
Так что же изменилось? Статус вкладчиков поменялся на статус ожидающих выплат из Гос.фонда вкладов как другим лопнувшим банкам?
Додано: Сер 20 гру, 2017 11:43
Для рядового вкладчика не поменялось ничего. Вклады, как и раньше, гарантируются в рамках 200 000 через фонд и юридический перспектив изменения статуса немного.
Основная проблема в том, что возврат бюджетных миллиардов пока не предвидится даже в виде концепции.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Сер 20 гру, 2017 14:03
Давайте помечтаем: банкротство Привата, у Фонда денег нет, помощь государства Фонду на выплаты - те же бюджетные деньги. Только ситуация была бы в стране совсем другая из-за лопнувшего Привата.
Додано: Сер 20 гру, 2017 19:44
Лучше или хуже? Фонд выплачивает положенное и это не 190 млрд. Вопрос с треском закрывается, а не тянется годами с достаточно крупными бюджетами.
Дельта в общем-то показала, что ничего особого не произошло бы в широком смысле. Не находите?
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Сер 20 гру, 2017 20:22
Не соглашусь с Вами. США имеет собственный долг в огромных размерах, но, тем не менее, 80-90% в Мире расчетов в долларах. Доверие - вот та сумма, которая подлежит осмыслению. Конечно ситуация была бы хуже, как в банковской системе Украины, на политической сцене, и на улицах.
Додано: Сер 20 гру, 2017 21:13
А чем хуже? Правила депозитной игры для всех были одинаковы. Юрлица вполне себе имели счета не в одном банке и финансовых директоров, которые получали зарплату за свою работу. А будь фонд с НБУ несколько более оперативными, то еще и гляди что-то реальное под вывеской бы осталось, кроме сожалений о выведенных миллиардах. Глава ясно на прессухе пояснила, что минимум полтора года НБУ наблюдал пастораль.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Сер 20 гру, 2017 21:59
Понять, простить и концы в воду - это не ПРАВИЛА игры. Это ИГРА в одни ворота. А под вывеской осталось: 3-5 тысяч работников и их семьи, какие то денежные ценности, помещение и оборудование, технологии Привата + документы инсайдерского кредитного портфеля.
Додано: Сер 20 гру, 2017 23:08
Нет нет. После ввода с рынка неплохо бы расследование там и все такое. Работники прекрасно понимали где работают и немалая часть из них ради бонусов выдавала сомнительные потребительские и не только кредиты в основном чужими депозитами. Технологии привата во многом аутсорсятся, документы инсайдерских кредитов официально не стоят почти ничего. Помещения сегодня не цене.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Чет 21 гру, 2017 10:19
Шеф, всё пропало - гипс снимают, клиент уезжает? :) Мне кажется, Вы путаете то что есть в наличии с тем что нужно вернуть. Здания не нужно возвращать банку. Документы, у них стоимость одна - доказательная база следствию с целью возврата долга Банку.
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