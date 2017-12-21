Україна вироблятиме менше молока і масла

Додано: Сер 20 гру, 2017 11:56
Это весь мир в кризисе, а Украина развивается.
В то же время под ярлыком молока или масла в розничной торговле откровенная бодяга.
А селян с бутылкой молока мусор гоняет с рынка - перемога!
Может над здравым смыслом "Перемога"?
Поэтому все кукловоды отправляют своих детей учиться и жить за границу - здесь опасно для здоровья и жизни.(ибо всё отразится на внуках правнуках)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.