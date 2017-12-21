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Україна вироблятиме
менше молока і масла

Україна вироблятиме менше молока і масла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 10:12

Україна вироблятиме менше молока і масла

Пропонуємо до обговорення:
Черговий звіт американського міністерства сільського господарства прогнозує збільшення світового виробництва молока в 2018 році до рекордних 510,09 млн т, що на 9,06 тис. т більше від обсягів 2017 р.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 11:56

Это весь мир в кризисе, а Украина развивается.
В то же время под ярлыком молока или масла в розничной торговле откровенная бодяга.
А селян с бутылкой молока мусор гоняет с рынка - перемога!
Может над здравым смыслом "Перемога"?
Поэтому все кукловоды отправляют своих детей учиться и жить за границу - здесь опасно для здоровья и жизни.(ибо всё отразится на внуках правнуках)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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