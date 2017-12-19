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Мінфін стягне збитки з
екс-власників Приватбанку

Мінфін стягне збитки з екс-власників Приватбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 10:19

Мінфін стягне збитки з екс-власників Приватбанку

Пропонуємо до обговорення:
Нинішній власник "Приватбанку" має намір стягнути свої збитки з попередніх власників банку

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 10:19

надо взыскиватъ с тех кто принимал решение его национализироватъ и не досмотрел подводных камней
link654
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 12:27

"Нынешний владелец ПриватБанка намерен взыскать свои убытки с предыдущих владельцев банка"
Прошел год - результата ноль.
Пройдет еще 2 года и о проблеме можно забыть.

И самое главное, ведь предыдущие владельцы выводили деньги с этого банка под присмотром НБУ, которое за это получило свой кусок пирога. Там не убытки возмещать нужно, там уголовное дело возбуждать необходимо, цепочка которого тянется до главы государства.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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