Нинішній власник "Приватбанку" має намір стягнути свої збитки з попередніх власників банку
Дивися повний текст Мінфін стягне збитки з екс-власників Приватбанку.
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Додано: Сер 20 гру, 2017 10:19
Мінфін стягне збитки з екс-власників Приватбанку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін стягне збитки з екс-власників Приватбанку.
Додано: Сер 20 гру, 2017 10:19
надо взыскиватъ с тех кто принимал решение его национализироватъ и не досмотрел подводных камней
Додано: Сер 20 гру, 2017 12:27
"Нынешний владелец ПриватБанка намерен взыскать свои убытки с предыдущих владельцев банка"
Прошел год - результата ноль.
Пройдет еще 2 года и о проблеме можно забыть.
И самое главное, ведь предыдущие владельцы выводили деньги с этого банка под присмотром НБУ, которое за это получило свой кусок пирога. Там не убытки возмещать нужно, там уголовное дело возбуждать необходимо, цепочка которого тянется до главы государства.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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