Ціни на житло в Україні продовжують падати і вже наблизилися до критично низького рівня.
Дивися повний текст У НБУ заявили, що ціни на нерухомість падають.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 гру, 2017 11:31
У НБУ заявили, що ціни на нерухомість падають
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ заявили, що ціни на нерухомість падають.
Додано: Сер 20 гру, 2017 11:38
"Себестоимость строительства, просчитанная Министерством регионального развития на 2017 год, составляет 12 128 грн. В следующем году она составит 14 340 грн/кв. м"
Подозреваю, что речь идёт о Киеве, ибо в других миллионниках запросто цены стартуют от 8кгрн за квадрат, и учитывая что "предпосылок для повышения цен пока нет" - это ещё не дно )).
"Однако нужно повышать требования к качеству нового жилья" - внезапно, ага. Увы, про качество нововведённого жилья (даже) вип уровня можно писать новые опусы "как не надо строить" и при +- одинаковой цене (дада) новостроя в той же Польше, как говорят инвесторы "новострой в Украине и новострой там - это сильно разные вещи", хотя и руки которые строят +- тоже одинаковые.
Как ни странно здесь, но статья гОдная и у нас есть два пути - заморозить и искуственным дефицитом греть рынок, облегчить кредитование и надуть новый пузырь, или таки научиться строить за вменяемые для локального рынка деньги. Хочется верить в последнее.
Додано: Сер 20 гру, 2017 11:40
"А домик рисует рост 12%. Чтото не сходится."
https://kfcontent.blob.core.windows.net/research/84/documents/en/global-house-price-index-q2-2017-4915.pdf
Украина - мировой лидер по падению цен на недвигу ;)
Додано: Сер 20 гру, 2017 11:51
Краще б НБУ так за гривнею слідкував, надійністю банківської системи та поверненням рефінансування. Дармоїди...
Додано: Сер 20 гру, 2017 12:48
Молодежь за заработками валом валит из страны. А у пенсионеров жильё уже есть. Поэтому коэффициент превышения предложения над спросом будет только увеличиваться
Додано: Сер 20 гру, 2017 13:25
Додано: Сер 20 гру, 2017 13:53
у нас софивская борщаговка построили дофига домов и где не спросишь почти все продано!и продолжают строить ударными темпами-можете приехать убедиться
Додано: Сер 20 гру, 2017 14:06
Э-э-э, уважаемый, вы вечерком там пройдитесь около домов, скажем, год назад сданных в эксплуатацию. Больше половины - не заселены, у меня коллеги офигевают - со всех сторон никто не живет, топить приходится 6 сторон кубика. Но "выкуплены". Обычно, самим застройщиком. Или "инвэсторамы", в наивной надежде, что "буиттокадаражать". Со временем, этот навес обрушится на рынок стремительным домкратом и "буитпапиццот", может и дешевле. Во всяком случае, вторичке точно придется несладко - хрущи будут сдавать, как в Риге, за коммуналку
Додано: Сер 20 гру, 2017 14:10
ну не совсем так как вы говорите=мой дом сдан два года назад и почти весь заселен-вы вечерком попробуйте местечко на парковке найти
реклама
|