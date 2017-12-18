У НБУ заявили, що ціни на нерухомість падають

Додано: Сер 20 гру, 2017 11:38

"Себестоимость строительства, просчитанная Министерством регионального развития на 2017 год, составляет 12 128 грн. В следующем году она составит 14 340 грн/кв. м"

Подозреваю, что речь идёт о Киеве, ибо в других миллионниках запросто цены стартуют от 8кгрн за квадрат, и учитывая что "предпосылок для повышения цен пока нет" - это ещё не дно )).

"Однако нужно повышать требования к качеству нового жилья" - внезапно, ага. Увы, про качество нововведённого жилья (даже) вип уровня можно писать новые опусы "как не надо строить" и при +- одинаковой цене (дада) новостроя в той же Польше, как говорят инвесторы "новострой в Украине и новострой там - это сильно разные вещи", хотя и руки которые строят +- тоже одинаковые.

Как ни странно здесь, но статья гОдная и у нас есть два пути - заморозить и искуственным дефицитом греть рынок, облегчить кредитование и надуть новый пузырь, или таки научиться строить за вменяемые для локального рынка деньги. Хочется верить в последнее.