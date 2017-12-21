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Україна збільшила
споживання газу

Україна збільшила споживання газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 11:40

Україна збільшила споживання газу

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать оперативні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Дивися повний текст Україна збільшила споживання газу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 11:40

Виробничо-технологічні витрати (ВТВ) +21,1%. Скоро ВТВ доженуть рівень споживання газу. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 15:57

Це витрати на прокачування російського газу до Європи.Цього року об'єм був рекордним ,от ці витрати і зросли
alexxxandrnick
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 16:32

Re: Україна збільшила споживання газу

  mister-svet написав:Прекратится транзит газа и вытраты вместе со споживанням прекратятся.

Не буде споживання - всі ватани вимруть. Хоч про своїх дітей подумайте! :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 16:39

  lapay написав:
  mister-svet написав:Прекратится транзит газа и вытраты вместе со споживанням прекратятся.

Не буде споживання - всі ватани вимруть. Хоч про своїх дітей подумайте! :)

Вони мріють про "Сєвєрний поток". Минулої ночі солов"їний помет вкинув новий фейк - начебто уся Прибалтика лягла під xyйло та погодилась його будувати. Містєр-свєти бухають на радощах та палять контору своїми недолугими постами.
bolex
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 16:51

Re: Україна збільшила споживання газу

Пересичному населению Украины того что УЖЕ есть - и детям, и внукам, и правнукам и более того. А десятку барыг-олигархов - американский СПГ.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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