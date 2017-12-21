Про це свідчать оперативні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
Дивися повний текст Україна збільшила споживання газу.
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Додано: Сер 20 гру, 2017 11:40
Україна збільшила споживання газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна збільшила споживання газу.
Додано: Сер 20 гру, 2017 11:40
Виробничо-технологічні витрати (ВТВ) +21,1%. Скоро ВТВ доженуть рівень споживання газу. :D :D
Додано: Сер 20 гру, 2017 15:57
Це витрати на прокачування російського газу до Європи.Цього року об'єм був рекордним ,от ці витрати і зросли
Додано: Сер 20 гру, 2017 16:32
Re: Україна збільшила споживання газу
Не буде споживання - всі ватани вимруть. Хоч про своїх дітей подумайте!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 20 гру, 2017 16:39
Вони мріють про "Сєвєрний поток". Минулої ночі солов"їний помет вкинув новий фейк - начебто уся Прибалтика лягла під xyйло та погодилась його будувати. Містєр-свєти бухають на радощах та палять контору своїми недолугими постами.
Додано: Сер 20 гру, 2017 16:51
Re: Україна збільшила споживання газу
Пересичному населению Украины того что УЖЕ есть - и детям, и внукам, и правнукам и более того. А десятку барыг-олигархов - американский СПГ.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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