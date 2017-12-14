RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Український шоколад з січня
повинен відповідати...

Український шоколад з січня повинен відповідати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 11:58

Український шоколад з січня повинен відповідати...

Пропонуємо до обговорення:
Нові вимоги до якості українського шоколаду відповідно до європейських норм і стандартів набудуть чиноості з 1 січня 2018 року

Дивися повний текст Український шоколад з січня повинен відповідати європейським нормам.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 78909
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 11:58

"имплементация европейских стандартов будет способствовать повышению качества украинского продукта". А заодно и цены.
sequence
 
Повідомлень: 660
З нами з: 29.12.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 12:14

Это диверсия питуна против бизнеса кондитера
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4595
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3090 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 12:26

самое главное сколько из 35% какао-продуктов составляет масла какао, так что для потребителей внедрение европейских нормативов будет означать снижение качества украинского шоколада...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3120
З нами з: 06.08.08
Подякував: 153 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
IKEA офіційно підтвердила вихід на український ринок 1, 2
R2 » Вів 19 гру, 2017 13:40
14 1111
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2017 13:17
antonivs3
Український лоукостер SkyUp хоче співпрацювати з МАУ
R2 » Пон 18 гру, 2017 10:33
2 88
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 гру, 2017 12:34
prdoon1
Вимушені прогули українців роботодавець повинен...
R2 » Чет 14 гру, 2017 03:17
1 96
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 гру, 2017 03:17
драйвер
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.