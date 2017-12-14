Нові вимоги до якості українського шоколаду відповідно до європейських норм і стандартів набудуть чиноості з 1 січня 2018 року
Дивися повний текст Український шоколад з січня повинен відповідати європейським нормам.
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Додано: Сер 20 гру, 2017 11:58
Український шоколад з січня повинен відповідати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Український шоколад з січня повинен відповідати європейським нормам.
Додано: Сер 20 гру, 2017 11:58
"имплементация европейских стандартов будет способствовать повышению качества украинского продукта". А заодно и цены.
Додано: Сер 20 гру, 2017 12:26
самое главное сколько из 35% какао-продуктов составляет масла какао, так что для потребителей внедрение европейских нормативов будет означать снижение качества украинского шоколада...
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