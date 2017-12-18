Біткоїн, хоч і здається переспективним, ніколи не стане повноцінною торговою валютою, вважає співзасновник майданчика Bitcoin.com Еміль Ольденбург
Дивися повний текст Засновник bitcoin.com продав всі свої біткойни.
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Додано: Сер 20 гру, 2017 12:01
Засновник bitcoin.com продав всі свої біткойни
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Дивися повний текст Засновник bitcoin.com продав всі свої біткойни.
Додано: Сер 20 гру, 2017 12:01
А что вы ожидали от ещё одного апологета Биткэша? Того самого, который Биткоин минус СегВит плюс 8Мб блок и годится только для пампов-дампов?
Майк Хирн тоже пророчил скорый конец и продал все свои монеты, когда курс был $500. Молодец, что ещё сказать.
Додано: Сер 20 гру, 2017 14:07
тем временем, dominance битка упал до 46%, при капе 625кк$, как и цена. Функцию передачи стоимости биток уже слабо выполняет, пример: мне надо было вывести некую сумму, и за gas предложили 38$ чтобы попасть с окно 4х часов. Да мне дешевле свифтом перекинуть, да и дешевле. Если интересует чернуха- есть monero. Так что кто в теме с блокчейном немного разобрался- посматривают в сторону эфира, как на платформу разработки ПО и аддонов для e-commerce. Сейчас пытаются за счет капа других монет и токенов вывести из битка средства, но цена очень уж динамично падает. Так что это как чемодан без ручки для тех, у кого битка много.
Додано: Сер 20 гру, 2017 16:47
Те, кто разбирается в крипте, никогда не будут пользоваться Биткоин Кеш, т.к. "авторы" заложили туда возможность централизованно вырубать майнеров. Эта валюта работает не рыночными методами, а кнопкой из офиса.
Кроме того, транзакции на битке долго проходят не потому, что это баг системы, а потому, что майнеры спамят пустыми транзакциями сеть. Таким образом они влияют на цену биткоина и кеша. Я думаю, что разработчикам биткоина это вскоре надоест, и они подрежут крылья майнерам.
А Эфир имеет не больше и не меньше перспектив, чем биткоин, ибо базируется на том же принципе PoW, который нещадно кушает электроэнергию.
Додано: Сер 20 гру, 2017 21:38
myshapiton одно дело кушать электричество в пустую, другое дело давать мощность для DAPP.
Додано: Чет 21 гру, 2017 18:54
Додано: П'ят 22 гру, 2017 13:42
myshapiton поэтому я и смотрю в сторону eth. битком почти год как не пользуюсь
Додано: П'ят 22 гру, 2017 15:24
Додано: П'ят 22 гру, 2017 18:49
phantom_systems выбирайте из 705 предложений токенов) лично мне нравится: ost, wabi, gifto. raiden. В кофейне в Черногории их уже ввел- забежал, с телефончика в 1 клик кинул токены- получил что хотел и убежал. Людям очень нравится. Это как безнал карточка, только без пинкодов, ожидания, всяких там: ой, а че не принимает. Ваби= борьба с контрфактом, гифто- удобно награждать людей чей контент нравится, при том без разницы какой категории, рейден- будущее e-commerce заказов. у меня еще 3 десятка других позиций, но это уже те, которые активно пользуются в реальном мире
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