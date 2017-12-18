Засновник bitcoin.com продав всі свої біткойни

Додано: Сер 20 гру, 2017 14:07

phantom_systems написав: А что вы ожидали от ещё одного апологета Биткэша? Того самого, который Биткоин минус СегВит плюс 8Мб блок и годится только для пампов-дампов? Майк Хирн тоже пророчил скорый конец и продал все свои монеты, когда курс был $500. Молодец, что ещё сказать. А что вы ожидали от ещё одного апологета Биткэша? Того самого, который Биткоин минус СегВит плюс 8Мб блок и годится только для пампов-дампов? Майк Хирн тоже пророчил скорый конец и продал все свои монеты, когда курс был $500. Молодец, что ещё сказать.

тем временем, dominance битка упал до 46%, при капе 625кк$, как и цена. Функцию передачи стоимости биток уже слабо выполняет, пример: мне надо было вывести некую сумму, и за gas предложили 38$ чтобы попасть с окно 4х часов. Да мне дешевле свифтом перекинуть, да и дешевле. Если интересует чернуха- есть monero. Так что кто в теме с блокчейном немного разобрался- посматривают в сторону эфира, как на платформу разработки ПО и аддонов для e-commerce. Сейчас пытаются за счет капа других монет и токенов вывести из битка средства, но цена очень уж динамично падает. Так что это как чемодан без ручки для тех, у кого битка много.