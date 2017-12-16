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Українці почали
довіряти банкам – НБУ

Українці почали довіряти банкам – НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 12:15

Українці почали довіряти банкам – НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Обсяги депозитів у банківській системі країни зростають, відзвітував в. о. голови Нацбанку

Дивися повний текст Українці почали довіряти банкам – НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 12:15

а есть поводы для доверия?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 12:36

  Тракторист написав:а есть поводы для доверия?...

Доллар пошел в рост.
Люди доверяют.

Потом его можно положить в Аваль под 0% годовых.
А Аваль выдаст кредит далеко не под 0% годовых.
Просто бизнес.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 13:29

только банкиры банкам не доверяют , а все остальные - доверяют
olgakosuk
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