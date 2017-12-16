Обсяги депозитів у банківській системі країни зростають, відзвітував в. о. голови Нацбанку
Дивися повний текст Українці почали довіряти банкам – НБУ.
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Додано: Сер 20 гру, 2017 12:15
Українці почали довіряти банкам – НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці почали довіряти банкам – НБУ.
Додано: Сер 20 гру, 2017 12:36
Доллар пошел в рост.
Люди доверяют.
Потом его можно положить в Аваль под 0% годовых.
А Аваль выдаст кредит далеко не под 0% годовых.
Просто бизнес.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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