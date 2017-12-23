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Роздрібна торгівля в Україні набирає обертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 гру, 2017 12:18
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з повідомленням, найбільше обіг роздрібної торгівлі зріс у Закарпатській, Одеській, Львівській, Вінницькій та Черкаській областях - на 18,1%, 13,7%, 12,2%, 11,8% і 11,1%, відповідно.
Дивися повний текст Роздрібна торгівля в Україні набирає обертів
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R2
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Додано: Сер 20 гру, 2017 12:18
рост оборота розничной торговли меньше величины инфляции, а это означает с точки зрения нормальной логики падение...
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Тракторист
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Додано: Сер 20 гру, 2017 13:02
Тракторист написав:
рост оборота розничной торговли меньше величины инфляции, а это означает с точки зрения нормальной логики падение...
Спеціально для таких як ти написано: у порівнянних цінах
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andrijk777
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Додано: Сер 20 гру, 2017 13:26
не совсем пойму откуда вообще может взяться объективная информация, если в рознице куча СПД без всяких РРО и пр подробной отчетности.
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r_skrypnik
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Додано: Сер 20 гру, 2017 14:01
andrijk777 написав: Тракторист написав:
рост оборота розничной торговли меньше величины инфляции, а это означает с точки зрения нормальной логики падение...
Спеціально для таких як ти написано: у порівнянних цінах
по данным госстата:
Оборот роздрібної торгівлі у січні–листопаді 2017р., млн.грн 724998,1
Оборот роздрібної торгівлі у січні–листопаді 2016р., млн.грн 1042623,1
и где же вы видите рост?...
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Тракторист
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Суб 23 гру, 2017 21:06
ceba
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