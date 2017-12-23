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Роздрібна торгівля в
Україні набирає обертів

Роздрібна торгівля в Україні набирає обертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 12:18

Роздрібна торгівля в Україні набирає обертів

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з повідомленням, найбільше обіг роздрібної торгівлі зріс у Закарпатській, Одеській, Львівській, Вінницькій та Черкаській областях - на 18,1%, 13,7%, 12,2%, 11,8% і 11,1%, відповідно.

Дивися повний текст Роздрібна торгівля в Україні набирає обертів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 12:18

рост оборота розничной торговли меньше величины инфляции, а это означает с точки зрения нормальной логики падение...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 13:02

  Тракторист написав:рост оборота розничной торговли меньше величины инфляции, а это означает с точки зрения нормальной логики падение...

Спеціально для таких як ти написано: у порівнянних цінах
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 13:26

не совсем пойму откуда вообще может взяться объективная информация, если в рознице куча СПД без всяких РРО и пр подробной отчетности.
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 14:01

  andrijk777 написав:
  Тракторист написав:рост оборота розничной торговли меньше величины инфляции, а это означает с точки зрения нормальной логики падение...

Спеціально для таких як ти написано: у порівнянних цінах

по данным госстата:

Оборот роздрібної торгівлі у січні–листопаді 2017р., млн.грн 724998,1
Оборот роздрібної торгівлі у січні–листопаді 2016р., млн.грн 1042623,1

и где же вы видите рост?...
Тракторист
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