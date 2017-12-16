Гігантський літак Stratolaunch пройшов тестовий виїзд на злітно-посадкову смугу авіакосмічного порту Мохаве в Каліфорнії.
Дивися повний текст Найбільший у світі літак вперше викотили на злітну смугу (фото, відео).
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Додано: Сер 20 гру, 2017 13:01
Найбільший у світі літак вперше викотили на злітну смугу...
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Дивися повний текст Найбільший у світі літак вперше викотили на злітну смугу (фото, відео).
Додано: Сер 20 гру, 2017 13:01
Вот это маразм! Сразу возникает вопрос - ну и нафига вообще такой катамаран?
GroisMAN - спаситель Украины, без базара (винницкого)...
Додано: Сер 20 гру, 2017 13:17
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