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Найбільший у світі літак вперше
викотили на злітну смугу...

Найбільший у світі літак вперше викотили на злітну смугу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 13:01

Найбільший у світі літак вперше викотили на злітну смугу...

Пропонуємо до обговорення:
Гігантський літак Stratolaunch пройшов тестовий виїзд на злітно-посадкову смугу авіакосмічного порту Мохаве в Каліфорнії.

Дивися повний текст Найбільший у світі літак вперше викотили на злітну смугу (фото, відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 13:01

Вот это маразм! Сразу возникает вопрос - ну и нафига вообще такой катамаран?
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Негоро
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 13:17

  Негоро написав:Вот это маразм! Сразу возникает вопрос - ну и нафига вообще такой катамаран?

Для запуска ракет в космос из стратосферы.
warlamp
 
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