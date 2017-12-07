Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань.
Дивися повний текст Мінінфраструктури виступило за продовження метро до аеропорту Бориспіль.
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Додано: Сер 20 гру, 2017 13:17
Мінінфраструктури виступило за продовження метро до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінінфраструктури виступило за продовження метро до аеропорту Бориспіль.
Додано: Сер 20 гру, 2017 13:17
А давайте вообще в упряжке поезд запустим что удешевит стоимость до 100 коней!!!!))))))
Додано: Сер 20 гру, 2017 13:21
мда... очень нужная ветка. там трасса отличная и без метро доехать можно без проблем!
Додано: Сер 20 гру, 2017 14:23
Пане міністре зробіть елементарні грунтові дороги. Для прикладу в деякі села Житомирщини неможна проїхати навіть вантажним автомобілем. Слабо напевно. Простіше нехай народ ходить з голою ж***, а ми візьмемо зробимо ще один безглуздий проет. Я буду платити податки, за якусь хрень, яка мені ніякої користі не принесе і довго буду платити податки на погашення кредитів інфраструктурного локального проекту та гробити власний автомобіль в регіонах
Додано: Сер 20 гру, 2017 15:40
новое - это хорошо забытое старое? такой вариант уже обсуждался при подготовке к Евро-2012...
Додано: Сер 20 гру, 2017 15:45
Re: было
Кто кому что предложил? какой раз и сколько
Додано: Сер 20 гру, 2017 16:25
Уважаемый, с этими вопросами не к царю-батюшке-министру, а к вашей местной власти. В стране провели децентрализацию и теперь местные советы отвечают за эти вопросы.
Додано: Сер 20 гру, 2017 18:32
Так это проблема конкретного села, что его громада не в стостоянии обслуживать дорогу, ведущую к нему. Я живу в Днепропетровске, и такими проблемами занимается Днепропетровская ОГА (причём на практике, а не на бумаге). Метро - очевидно, что зона ответственности города.
Во всех нормальных крупных городах метро подведено к основному аэропорту. Например, аэропорт Ататюрк в Стамбуле, международные в Гонконге и Сингапуре.
Додано: Сер 20 гру, 2017 19:25
Re: Мінінфраструктури виступило за продовження метро до...
Киев = Гонконг и Сингапур???
пассажиропоток в борисполе как в сингапуре, стоимость проезда в метро такая же?
цель метро - распил денег!
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