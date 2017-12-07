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Мінінфраструктури виступило
за продовження метро до...

Мінінфраструктури виступило за продовження метро до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 13:17

Мінінфраструктури виступило за продовження метро до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань.

Дивися повний текст Мінінфраструктури виступило за продовження метро до аеропорту Бориспіль.
R2
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А давайте вообще в упряжке поезд запустим что удешевит стоимость до 100 коней!!!!))))))
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 13:21

мда... очень нужная ветка. там трасса отличная и без метро доехать можно без проблем!
vetka
 
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Пане міністре зробіть елементарні грунтові дороги. Для прикладу в деякі села Житомирщини неможна проїхати навіть вантажним автомобілем. Слабо напевно. Простіше нехай народ ходить з голою ж***, а ми візьмемо зробимо ще один безглуздий проет. Я буду платити податки, за якусь хрень, яка мені ніякої користі не принесе і довго буду платити податки на погашення кредитів інфраструктурного локального проекту та гробити власний автомобіль в регіонах
Korosten
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 15:40

новое - это хорошо забытое старое? такой вариант уже обсуждался при подготовке к Евро-2012...
Тракторист
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Re: было

Кто кому что предложил? какой раз и сколько
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 16:25

  Korosten написав:Пане міністре зробіть елементарні грунтові дороги. Для прикладу в деякі села Житомирщини неможна проїхати навіть вантажним автомобілем. Слабо напевно. Простіше нехай народ ходить з голою ж***, а ми візьмемо зробимо ще один безглуздий проет. Я буду платити податки, за якусь хрень, яка мені ніякої користі не принесе і довго буду платити податки на погашення кредитів інфраструктурного локального проекту та гробити власний автомобіль в регіонах

Уважаемый, с этими вопросами не к царю-батюшке-министру, а к вашей местной власти. В стране провели децентрализацию и теперь местные советы отвечают за эти вопросы.
myshapiton
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Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 18:32

  Korosten написав: Для прикладу в деякі села Житомирщини неможна проїхати навіть вантажним автомобілем. Слабо напевно.


Так это проблема конкретного села, что его громада не в стостоянии обслуживать дорогу, ведущую к нему. Я живу в Днепропетровске, и такими проблемами занимается Днепропетровская ОГА (причём на практике, а не на бумаге). Метро - очевидно, что зона ответственности города.

Во всех нормальных крупных городах метро подведено к основному аэропорту. Например, аэропорт Ататюрк в Стамбуле, международные в Гонконге и Сингапуре.
detec
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 19:25

Re: Мінінфраструктури виступило за продовження метро до...

  detec написав:ых городах метро подведено к основному аэропорту. Например, аэропорт Ататюрк в Стамбуле, международные в Гонконге и Сингапуре.


Киев = Гонконг и Сингапур??? :mrgreen:
пассажиропоток в борисполе как в сингапуре, стоимость проезда в метро такая же?

цель метро - распил денег!
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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