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Податки від ІТ-галузі зросли майже на 40% в третьому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 гру, 2017 13:20
Пропонуємо до обговорення:
Відповідно до Зведеного бюджету України податкові платежі від надання комп’ютерних та інформаційних послуг за 10 місяців поточного року становили 6,52 мільярда гривень, що майже на 3 мільярда гривень більше, ніж у першому півріччі 2017 року.
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Додано: Сер 20 гру, 2017 13:21
А что за это время улутшелось в стране???? Куда эти деньги пошли??
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