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Bitcoin подешевшав: курс найпопулярнішої криптовалюти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 гру, 2017 13:21
Пропонуємо до обговорення:
Капіталізація цієї криптовалюти — $289,1 млрд.
Дивися повний текст Bitcoin подешевшав: курс найпопулярнішої криптовалюти різко обвалився
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R2
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Додано: Сер 20 гру, 2017 13:21
Обвал это когда стоить будет 100 $
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vasia_fin
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