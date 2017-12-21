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Кримський завод "Новий світ"
продали за півтора мільярди...

Кримський завод "Новий світ" продали за півтора мільярди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 13:32

Кримський завод "Новий світ" продали за півтора мільярди...

Пропонуємо до обговорення:
Весь пакет акцій кримського державного заводу шампанських вин "Новий Світ" придбала компанія ТОВ "Південний проект" за 1,5 мільярда рублів.

Дивися повний текст Кримський завод "Новий світ" продали за півтора мільярди рублів - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 13:32

Виноматериал все-равно из Инкермана возили... Как и на Артемовский завод.
Из иного вместо шампанского получается кю.
serg_vronsky
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