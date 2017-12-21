Весь пакет акцій кримського державного заводу шампанських вин "Новий Світ" придбала компанія ТОВ "Південний проект" за 1,5 мільярда рублів.
Дивися повний текст Кримський завод "Новий світ" продали за півтора мільярди рублів - ЗМІ.
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Додано: Сер 20 гру, 2017 13:32
Кримський завод "Новий світ" продали за півтора мільярди...
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Дивися повний текст Кримський завод "Новий світ" продали за півтора мільярди рублів - ЗМІ.
Додано: Сер 20 гру, 2017 13:32
Виноматериал все-равно из Инкермана возили... Как и на Артемовский завод.
Из иного вместо шампанского получается кю.
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