Комісія Міністерства інфраструктури погодила заявку компанії Hutchison Ports на оренду території морського порту Чорноморськ в районі 1-6 причалів.
Дивися повний текст Великий світовий оператор орендує порт "Чорноморськ" - МІУ.
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Додано: Сер 20 гру, 2017 13:42
Великий світовий оператор орендує порт "Чорноморськ" - МІУ
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Дивися повний текст Великий світовий оператор орендує порт "Чорноморськ" - МІУ.
Додано: Сер 20 гру, 2017 13:42
Ох и гарный министр Омелян нидня без перемоги. Правда они все почему-то только предстоят в будущем. Но то такоя.
Додано: Сер 20 гру, 2017 16:42
“Впереди еще тендер ФГИ, тонны бюрократии..." - звучит как угроза безвозмездной помощи.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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