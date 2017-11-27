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Великий світовий оператор
орендує порт "Чорноморськ" - МІУ

Великий світовий оператор орендує порт "Чорноморськ" - МІУ
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 13:42

Великий світовий оператор орендує порт "Чорноморськ" - МІУ

Пропонуємо до обговорення:
Комісія Міністерства інфраструктури погодила заявку компанії Hutchison Ports на оренду території морського порту Чорноморськ в районі 1-6 причалів.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 13:42

Ох и гарный министр Омелян нидня без перемоги. Правда они все почему-то только предстоят в будущем. Но то такоя.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 16:42

“Впереди еще тендер ФГИ, тонны бюрократии..." - звучит как угроза безвозмездной помощи.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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