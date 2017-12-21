Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Кабмін розробляє нову формулу ціни на газ.
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Додано: Сер 20 гру, 2017 14:14
Кабмін розробляє нову формулу ціни на газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін розробляє нову формулу ціни на газ.
Додано: Сер 20 гру, 2017 17:21
“В то же время, правительство работает над разработкой новой формулы справедливой рыночной цены голубого топлива внутри страны"... Радует! Гройсман уже про справедливость таки радеть начал. Субсидии можно будет отменить... То ли ещё будет.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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