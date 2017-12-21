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Кабмін розробляє нову
формулу ціни на газ

Кабмін розробляє нову формулу ціни на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 14:14

Кабмін розробляє нову формулу ціни на газ

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Кабмін розробляє нову формулу ціни на газ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 17:21

“В то же время, правительство работает над разработкой новой формулы справедливой рыночной цены голубого топлива внутри страны"... Радует! Гройсман уже про справедливость таки радеть начал. Субсидии можно будет отменить... То ли ещё будет.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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