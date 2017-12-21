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У Держстаті зазначили
зростання економіки України

У Держстаті зазначили зростання економіки України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 14:19

У Держстаті зазначили зростання економіки України

Пропонуємо до обговорення:
У третьому кварталі порівняно з другим кварталом 2017 року, з урахуванням сезонного фактора ВВП зріс на 0,2%.

Дивися повний текст У Держстаті зазначили зростання економіки України.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 14:19

и когда же выйдем на уровень 2013 года?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 14:30

и когда же выйдем на уровень 2013 года?...

Если в номинальных долларах, то необходимо увеличить ВВП со 110 млрд (примерный уровень 2017-го) до 180-ти (2013-ый). Видимо 5-6 лет, т.е. к 2023-му.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 15:23

  Волгарь написав:
и когда же выйдем на уровень 2013 года?...

Если в номинальных долларах, то необходимо увеличить ВВП со 110 млрд (примерный уровень 2017-го) до 180-ти (2013-ый). Видимо 5-6 лет, т.е. к 2023-му.

в 2016 ВВП был 93,270 млрд., а когда мы успели нарисовать 110?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 15:30

в 2016 ВВП был 93,270 млрд., а когда мы успели нарисовать 110?...

За 9 месяцев этого года номинальный ВВП Украины, согласно Укрстату, вырос на 1/4 с 1,66 трлн. до 2066 млрд. гривен. По итогам года это будет около 3 трлн. - примерно 110 млрд. долларов.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 15:34

  Волгарь написав:
в 2016 ВВП был 93,270 млрд., а когда мы успели нарисовать 110?...

За 9 месяцев этого года номинальный ВВП Украины, согласно Укрстату, вырос на 1/4 с 1,66 трлн. до 2066 млрд. гривен. По итогам года это будет около 3 трлн. - примерно 110 млрд. долларов.

вам не кажется бредом, что при росте экономики страны на 2-3% в год ВВП растёт более чем на 17%?
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 15:49

вам не кажется бредом, что при росте экономики страны на 2-3% в год ВВП растёт более чем на 17%?

ВВП и есть размер экономики страны. Все дело в индекс-дефляторе. 25% роста цен производителей в 1-ом квартале, 20% - во втором и третьем. В итоге номинальный рост на 1/4, реальный - на пару процентов. В долларах - на 17%. ВВП в долларах вообще лукавая цифра - например, в РФ из-за падения курса доллара ВВП вырастет с менее 1,3 трлн. долларов до почти 1,6. В реале - на пару процентов.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 15:52

  Волгарь написав:
вам не кажется бредом, что при росте экономики страны на 2-3% в год ВВП растёт более чем на 17%?

ВВП и есть размер экономики страны. Все дело в индекс-дефляторе. 25% роста цен производителей в 1-ом квартале, 20% - во втором и третьем. В итоге номинальный рост на 1/4, реальный - на пару процентов. В долларах - на 17%. ВВП в долларах вообще лукавая цифра - например, в РФ из-за падения курса доллара ВВП вырастет с менее 1,3 трлн. долларов до почти 1,6. В реале - на пару процентов.

но у нас то курс не упал, так за счёт чего же вы получили рост не на 2% а на 17%?
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 15:59

но у нас то курс не упал, так за счёт чего же вы получили рост не на 2% а на 17%?

Индекс-дефлятор - это инфляция производителей товаров и услуг. Вы заметили, что мясопродукты подорожали на 1/3 в рознице? У их производителей они тоже подорожали на 1/3. При росте курса всего на пару гривен, это и дает такой ошеломляющий рост.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 16:09

  Волгарь написав:
но у нас то курс не упал, так за счёт чего же вы получили рост не на 2% а на 17%?

Индекс-дефлятор - это инфляция производителей товаров и услуг. Вы заметили, что мясопродукты подорожали на 1/3 в рознице? У их производителей они тоже подорожали на 1/3. При росте курса всего на пару гривен, это и дает такой ошеломляющий рост.

мясопродукты подорожали, но продаваться их стало значительно меньше - по данным госстата:

Оборот роздрібної торгівлі у січні–листопаді 2017р., млн.грн 724998,1
Оборот роздрібної торгівлі у січні–листопаді 2016р., млн.грн 1042623,1

и где же вы видите рост?
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