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Цьогоріч чиста купівля валюти
НБУ становила майже $1,5...

Цьогоріч чиста купівля валюти НБУ становила майже $1,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 14:23

Цьогоріч чиста купівля валюти НБУ становила майже $1,5...

Пропонуємо до обговорення:
Чиста купівля Національним банком валюти на міжбанку з початку 2017 року становила майже 1,5 млрд дол. США.

Дивися повний текст Цьогоріч чиста купівля валюти НБУ становила майже $1,5 мільярда - Смолій.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 14:23

И когда было, чтоб перед Новым Годом был рост курса доллара в Украине?
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