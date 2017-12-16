Чиста купівля Національним банком валюти на міжбанку з початку 2017 року становила майже 1,5 млрд дол. США.
Дивися повний текст Цьогоріч чиста купівля валюти НБУ становила майже $1,5 мільярда - Смолій.
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Додано: Сер 20 гру, 2017 14:23
Цьогоріч чиста купівля валюти НБУ становила майже $1,5...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цьогоріч чиста купівля валюти НБУ становила майже $1,5 мільярда - Смолій.
Додано: Сер 20 гру, 2017 14:23
И когда было, чтоб перед Новым Годом был рост курса доллара в Украине?
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