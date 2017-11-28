Європейський суд визначив, що онлайн-сервіс виклику таксі Uber повинен регулюватися так само, як і звичайні таксі-компанії.
Дивися повний текст Європейський суд прирівняв Uber до звичайних таксі.
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Додано: Сер 20 гру, 2017 14:37
Європейський суд прирівняв Uber до звичайних таксі
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Дивися повний текст Європейський суд прирівняв Uber до звичайних таксі.
Додано: Сер 20 гру, 2017 14:37
С Убером, без Убера - профессия таксиста не выживет, как только беспилотные машины забегают. Как не выживут и прочие профессии, не требующие редких или интеллектуальных навыков. Плакать по этому поводу или радоваться, - каждый решит для себя сам.
Додано: Сер 20 гру, 2017 14:51
Может оно и так, только мы до этого будущего точно не доживём, включая таксистов
и даже машин, чего тогда париться?
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