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Європейський суд прирівняв
Uber до звичайних таксі

Європейський суд прирівняв Uber до звичайних таксі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 14:37

Європейський суд прирівняв Uber до звичайних таксі

Пропонуємо до обговорення:
Європейський суд визначив, що онлайн-сервіс виклику таксі Uber повинен регулюватися так само, як і звичайні таксі-компанії.

Дивися повний текст Європейський суд прирівняв Uber до звичайних таксі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 14:37

С Убером, без Убера - профессия таксиста не выживет, как только беспилотные машины забегают. Как не выживут и прочие профессии, не требующие редких или интеллектуальных навыков. Плакать по этому поводу или радоваться, - каждый решит для себя сам.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 14:51

  headshaker написав:профессия таксиста не выживет, как только беспилотные машины забегают. Как не выживут и прочие профессии, не требующие редких или интеллектуальных навыков. Плакать по этому поводу или радоваться, - каждый решит для себя сам.


Может оно и так, только мы до этого будущего точно не доживём, включая таксистов
и даже машин, чего тогда париться?
iAlex
 
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