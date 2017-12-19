Компанія Hyperloop One встановила рекорд швидкості капсули для транспортної системи Hyperloop.
Дивися повний текст Капсула Hyperloop One встановила новий рекорд швидкості.
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Додано: Сер 20 гру, 2017 16:05
Капсула Hyperloop One встановила новий рекорд швидкості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Капсула Hyperloop One встановила новий рекорд швидкості.
Додано: Сер 20 гру, 2017 16:05
тоже мне рекорд! обычный рельсовый французский TGV, в 2007 году разогнался до скорости 574,8 км/ч! без всяких туннелей и пониженного давления. а маглевы разгоняются до 600 км/ч. так что гиперлупу еще далеко до рекордов
Додано: Сер 20 гру, 2017 18:01
но это кусок трубы 500 м, за которые надо успеть разогнаться и затормозить.... никакой ТГВ или маглев так не сможет.... когда гиперлуп построит несколько километров или сделает кольцо, то звуковой барьер возьмет на раз-два
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Додано: Чет 21 гру, 2017 01:33
Прикол не в рекорде скорости вообще, а именно для капсул, которые могут стать транспортным средством...
Додано: Чет 21 гру, 2017 14:10
Який звуковий барєр в вакуумі?
Додано: Чет 21 гру, 2017 18:41
порадовала приписка в конце, что идею Илон задвинул аж 2013 году, хотя я о такой идее читал в фантастике Миколы Турблаини еще в советское время, правда там были не капсулы а поезда, но в остальном то же.
мимокрокодил
Додано: П'ят 22 гру, 2017 17:02
А баба яга еще фиг знает когда на ступе летала Между "я придумал как можно реализовать и готов вложить деньги в концепт" и написать какую-то околосолнечную хрень разницу видим ? Вы еще на Шарикова в общении по вопросам медицины сошлитесь
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