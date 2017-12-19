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Капсула Hyperloop One встановила
новий рекорд швидкості

Капсула Hyperloop One встановила новий рекорд швидкості
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 16:05

Капсула Hyperloop One встановила новий рекорд швидкості

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Hyperloop One встановила рекорд швидкості капсули для транспортної системи Hyperloop.

Дивися повний текст Капсула Hyperloop One встановила новий рекорд швидкості.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 16:05

тоже мне рекорд! обычный рельсовый французский TGV, в 2007 году разогнался до скорости 574,8 км/ч! без всяких туннелей и пониженного давления. а маглевы разгоняются до 600 км/ч. так что гиперлупу еще далеко до рекордов
mudryirkaa_pochta
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 18:01

  mudryirkaa_pochta написав:тоже мне рекорд! обычный рельсовый французский TGV, в 2007 году разогнался до скорости 574,8 км/ч! без всяких туннелей и пониженного давления. а маглевы разгоняются до 600 км/ч. так что гиперлупу еще далеко до рекордов

но это кусок трубы 500 м, за которые надо успеть разогнаться и затормозить.... никакой ТГВ или маглев так не сможет.... когда гиперлуп построит несколько километров или сделает кольцо, то звуковой барьер возьмет на раз-два
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 01:33

Прикол не в рекорде скорости вообще, а именно для капсул, которые могут стать транспортным средством...
DmitrijW
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 14:10

  Tamagoch написав:
  mudryirkaa_pochta написав:тоже мне рекорд! обычный рельсовый французский TGV, в 2007 году разогнался до скорости 574,8 км/ч! без всяких туннелей и пониженного давления. а маглевы разгоняются до 600 км/ч. так что гиперлупу еще далеко до рекордов

но это кусок трубы 500 м, за которые надо успеть разогнаться и затормозить.... никакой ТГВ или маглев так не сможет.... когда гиперлуп построит несколько километров или сделает кольцо, то звуковой барьер возьмет на раз-два

Який звуковий барєр в вакуумі? :shock:
sun9man
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 18:41

порадовала приписка в конце, что идею Илон задвинул аж 2013 году, хотя я о такой идее читал в фантастике Миколы Турблаини еще в советское время, правда там были не капсулы а поезда, но в остальном то же.
мимокрокодил
ostapik777
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 17:02

  ostapik777 написав:порадовала приписка в конце, что идею Илон задвинул аж 2013 году, хотя я о такой идее читал в фантастике Миколы Турблаини еще в советское время, правда там были не капсулы а поезда, но в остальном то же.

А баба яга еще фиг знает когда на ступе летала :mrgreen: Между "я придумал как можно реализовать и готов вложить деньги в концепт" и написать какую-то околосолнечную хрень разницу видим ? Вы еще на Шарикова в общении по вопросам медицины сошлитесь :mrgreen:
ssnet
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