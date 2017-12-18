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Омелян назвав нечувані суми,
які крадуться з бюджету...

Омелян назвав нечувані суми, які крадуться з бюджету...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 16:33

Омелян назвав нечувані суми, які крадуться з бюджету...

Пропонуємо до обговорення:
За гроші, які крадуться в «Укрзалізниці», можна побудувати швидкісні шляхи між Одесою і Києвом.

Дивися повний текст Омелян назвав нечувані суми, які крадуться з бюджету «Укрзалізниці».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 16:33

Я буду красти але кожен місяць я буду звітувати скільки я вкрав і куди ці гроші пішли. Береш взятку, бери, але кажи де взяв і скількиб мені заніс трохи, роби далі що хочеш.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 14:37

ще не прикормили? охорона від набу йому точно не завадить
noyesnoyes
 
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