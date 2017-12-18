За гроші, які крадуться в «Укрзалізниці», можна побудувати швидкісні шляхи між Одесою і Києвом.
Дивися повний текст Омелян назвав нечувані суми, які крадуться з бюджету «Укрзалізниці».
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Додано: Сер 20 гру, 2017 16:33
Омелян назвав нечувані суми, які крадуться з бюджету...
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Дивися повний текст Омелян назвав нечувані суми, які крадуться з бюджету «Укрзалізниці».
Додано: Сер 20 гру, 2017 16:33
Я буду красти але кожен місяць я буду звітувати скільки я вкрав і куди ці гроші пішли. Береш взятку, бери, але кажи де взяв і скількиб мені заніс трохи, роби далі що хочеш.
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