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Акції від «ЮНЕКС БАНК»
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Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2017 16:42

Акції від «ЮНЕКС БАНК»

4 жовтня Україна відзначатиме День захисника України та День Українського козацтва. ЮНЕКС БАНК спеціально до свята оголошує про старт акції "Дякуємо вам, чоловіки!" на офіційній сторінці ЮНЕКС БАНК у Facebook http://www.facebook.com/UnexBank

Запрошуємо наших клієнтів та відвідувачів сторінки Банку у Facebook прийняти участь у Акції та приєднатися до привітань!

Строки проведення акції: 11.10.- 16.10.2017, розіграш 17 жовтня 2017 р.

Призовий фонд: три подарункові сертифікати від інтернет-магазину цифрової техніки номіналом 500 грн.

Для участі у акції необхідно:

поставити Like публікації про конкурс;
підписатися на сторінку ЮНЕКС БАНК (якщо досі не підписалися);
залишити у коментарях до публікації ім’я людини, яку ви хочете привітати зі святом, а також декілька теплих привітальних слів.

http://unexbank.ua/site/page.php?lang=U ... d_news=875
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 16:48

Акції від банку «ЮНЕКС БАНК»

У жовтні 2017 року громадський проект «Подаруй дитині мрію» почав збір коштів на облаштування сенсорної кімнати у столичній санаторній школі-інтернаті №21 для дітей із психоневрологічними вадами, де навчаються понад 150 учнів. Сенсорна кімната необхідна для релаксації та соціалізації особливих дітей. У європейських країнах такі кімнати – звичайна річ, але для українських спеціалізованих закладів це мрія, адже коштує облаштування подібної кімнати приблизно 200 тис. грн.

Завдяки участі небайдужих людей та компаній, серед яких і наш «ЮНЕКС БАНК», 19 грудня 2017 - на День Святого Миколая - відбулося офіційне відкриття дитячої сенсорної кімнати. Відтепер, завдяки спеціальному обладнанню, діти мають можливість відпочивати та спілкуватися, грати у розвиваючі, навчальні ігри.

Дякуємо громадському проекту «Подаруй дитині мрію» за ініціативність та надану нам можливість взяти участь у корисному проекті. Саме завдяки небайдужим волонтерам та колективу школи-інтернату № 21 життя дітей з особливими потребами стає щасливішим та здоровішим.

http://unexbank.ua/site/page.php?lang=U ... d_news=915
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:27

Акція «Новорічний марафон побажань з «ЮНЕКС БАНК!»

Новорічні свята – час привітань та складання найсміливіших планів на прийдешній рік. Ми віримо, що побажання від чистого серця та з позитивною енергетикою завжди збуваються! Запрошуємо наших клієнтів та відвідувачів офіційної сторінки ЮНЕКС БАНК у Facebook www.facebook.com/UnexBank прийняти участь у Акції «Новорічний марафон побажань з ЮНЕКС БАНК!»

Строки проведення акції: 26.12.- 01.01.2018, розіграш 02 січня 2018 р.

Призовий фонд: п’ять новорічних подарункових наборів смаколиків для чаювання.

Для участі у акції необхідно:

· вподобати сторінку Банку (якщо досі цього не зробили);

· вподобайте допис про умови Акції;

· написати у коментарях добрі новорічні побажання друзям, рідним та вказати їх імена, нехай вони дізнаються про ваші щирі вітання.

http://unexbank.ua/site/page.php?lang=U ... d_news=917
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