Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Запрошуємо наших клієнтів та відвідувачів сторінки Банку у Facebook прийняти участь у Акції та приєднатися до привітань!
Строки проведення акції: 11.10.- 16.10.2017, розіграш 17 жовтня 2017 р.
Призовий фонд: три подарункові сертифікати від інтернет-магазину цифрової техніки номіналом 500 грн.
Для участі у акції необхідно:
поставити Like публікації про конкурс;
підписатися на сторінку ЮНЕКС БАНК (якщо досі не підписалися);
залишити у коментарях до публікації ім’я людини, яку ви хочете привітати зі святом, а також декілька теплих привітальних слів.