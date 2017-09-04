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Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Акції від «ЮНЕКС БАНК»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:43

Допомагати легко!

Допомагайте відкривати Сімейні Кімнати у лікарнях України разом з Mastercard та McDonald’s.
З 1 по 30 червня 2018 року розраховуйтеся своєю карткою Mastercard® від "ЮНЕКС БАНК" у МакДональдз, і 2 грн з кожного замовлення будуть спрямовані на відкриття Сімейних кімнат у Київському ОХМАТДИТі*.
Деталі на: mastercard.ua та mcdonalds.ua
*Розраховуючись карткою Mastercard за будь-яке замовлення на будь-яку суму в закладах МакДональдз в Україні, 2 грн (без ПДВ) перераховуються на підтримку благодійної програми «Долонька Щастя». Перерахунок здійснюється одноразово ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд» після завершення акції на підставі звіту, що надається компанією Mastercard, про кількість здійснених транзакцій карткою Mastercard у період акції. Вартість замовлення розраховується відповідно до цін, встановлених у закладі. Акція діє з 1 по 30 червня 2018 року включно в усіх закладах МакДональдз на території Україні. Усі кошти, зібрані під час благодійної програми «Долонька Щастя», в тому числі від продажу сувенірів (за винятком собівартості та ПДВ), будуть передані благодійній організації Фундація Дім Рональда МакДональдаTM на статутну діяльність, зокрема на відкриття Сімейних Кімнат в ОХМАТДИТі (м. Київ).
https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлень: 429
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:30

Акція «Хочу у відпустку!»

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Мрієте про відпочинок та подорожі? В «ЮНЕКС БАНК» можна отримати не тільки гроші в кредит, а й виграти довгоочікувану відпустку! У період з 15 червня по 15 вересня 2018 року завітайте у будь-яке відділення або торговельну точку ПАТ «ЮНЕКС БАНК», оформіть кредит готівкою або кредитну картку «ХочуКа» та беріть участь у розіграші чудових подарунків:

туристичного сертифікату на суму 30 000 грн від туроператора «Феєрія»
п’яти подарункових сертифікатів номіналом 1 000 грн від інтернет-магазину Rozetka

Умови участі дуже прості:

В період акції оформіть у будь-якому відділенні/торговельній точці «ЮНЕКС БАНК» споживчий кредит або кредитну картку «ХочуКА»;


Під час оформлення кредитного продукту скажіть співробітнику банку пароль «Хочу у відпустку!»;
В період акції хоча б раз скористайтеся кредитними коштами банку шляхом безготівкового розрахунку у будь-якій торговельній мережі, онлайн у Інтернеті або зніміть готівку через банкомат у сумі не менше 1 000 грн.

І вже 19 вересня 2018 року за допомогою програми вибору випадкових чисел http://random.org ми визначимо 5 учасників акції, які стануть щасливими власниками подарунків від «ЮНЕКС БАНК»!

Ознайомтеся, будь ласка, з офіційними правилами акції.

Нехай щастить!

https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... ype_news=2
Assistant_Portal
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Повідомлень: 429
З нами з: 01.09.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<12
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