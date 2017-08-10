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Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Акції від «ЮНЕКС БАНК»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:43

Допомагати легко!

Допомагайте відкривати Сімейні Кімнати у лікарнях України разом з Mastercard та McDonald’s.
З 1 по 30 червня 2018 року розраховуйтеся своєю карткою Mastercard® від "ЮНЕКС БАНК" у МакДональдз, і 2 грн з кожного замовлення будуть спрямовані на відкриття Сімейних кімнат у Київському ОХМАТДИТі*.
Деталі на: mastercard.ua та mcdonalds.ua
*Розраховуючись карткою Mastercard за будь-яке замовлення на будь-яку суму в закладах МакДональдз в Україні, 2 грн (без ПДВ) перераховуються на підтримку благодійної програми «Долонька Щастя». Перерахунок здійснюється одноразово ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд» після завершення акції на підставі звіту, що надається компанією Mastercard, про кількість здійснених транзакцій карткою Mastercard у період акції. Вартість замовлення розраховується відповідно до цін, встановлених у закладі. Акція діє з 1 по 30 червня 2018 року включно в усіх закладах МакДональдз на території Україні. Усі кошти, зібрані під час благодійної програми «Долонька Щастя», в тому числі від продажу сувенірів (за винятком собівартості та ПДВ), будуть передані благодійній організації Фундація Дім Рональда МакДональдаTM на статутну діяльність, зокрема на відкриття Сімейних Кімнат в ОХМАТДИТі (м. Київ).
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:09

Акція «Хочу у відпустку!» від «ЮНЕКС БАНК» стартує з 15.06.2

Акція «Хочу у відпустку!» від «ЮНЕКС БАНК» стартує з 15.06.2018
З 15 червня по 15 вересня 2018 року у всіх відділеннях та торговельних точках ПАТ «ЮНЕКС БАНК» проходитиме акція «Хочу у відпустку!». Клієнти банку мають можливість отримати гроші в кредит та взяти участь у розіграші подарунків:
Головний приз – туристичний сертифікат на суму 30 000 грн від туроператора «Феєрія».
Додаткові призи - 5 подарункових сертифікатів номіналом 1 000 грн від інтернет-магазину Rozetka.
Для участі у акції клієнт повинен виконати наступні кроки:
В період акції оформити у будь-якому відділенні/торговельній точці «ЮНЕКС БАНК» кредит готівкою або кредитну картку «ХочуКА»;
Під час оформлення кредитного продукту сказати співробітнику банку пароль «Хочу у відпустку!»;
В період акції хоча б раз скористатися кредитними коштами банку шляхом безготівкового розрахунку у будь-якій торговельній мережі, онлайн у Інтернеті або зняти готівку через банкомат у сумі не менше 1 000 грн.
Визначення переможців відбудеться 19 вересня 2018 року. Деталі та офіційні правила проведення акції «Хочу у відпустку!» шукайте у розділі Акції на офіційному сайті банку.

https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 432
З нами з: 01.09.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<12
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