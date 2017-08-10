Акції від «ЮНЕКС БАНК»

З 1 по 30 червня 2018 року розраховуйтеся своєю карткою Mastercard® від "ЮНЕКС БАНК" у МакДональдз, і 2 грн з кожного замовлення будуть спрямовані на відкриття Сімейних кімнат у Київському ОХМАТДИТі*.
Деталі на: mastercard.ua та mcdonalds.ua
*Розраховуючись карткою Mastercard за будь-яке замовлення на будь-яку суму в закладах МакДональдз в Україні, 2 грн (без ПДВ) перераховуються на підтримку благодійної програми «Долонька Щастя». Перерахунок здійснюється одноразово ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд» після завершення акції на підставі звіту, що надається компанією Mastercard, про кількість здійснених транзакцій карткою Mastercard у період акції. Вартість замовлення розраховується відповідно до цін, встановлених у закладі. Акція діє з 1 по 30 червня 2018 року включно в усіх закладах МакДональдз на території Україні. Усі кошти, зібрані під час благодійної програми «Долонька Щастя», в тому числі від продажу сувенірів (за винятком собівартості та ПДВ), будуть передані благодійній організації Фундація Дім Рональда МакДональдаTM на статутну діяльність, зокрема на відкриття Сімейних Кімнат в ОХМАТДИТі (м. Київ).