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Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Акції від «ЮНЕКС БАНК»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:43

Допомагати легко!

Допомагайте відкривати Сімейні Кімнати у лікарнях України разом з Mastercard та McDonald’s.
З 1 по 30 червня 2018 року розраховуйтеся своєю карткою Mastercard® від "ЮНЕКС БАНК" у МакДональдз, і 2 грн з кожного замовлення будуть спрямовані на відкриття Сімейних кімнат у Київському ОХМАТДИТі*.
Деталі на: mastercard.ua та mcdonalds.ua
*Розраховуючись карткою Mastercard за будь-яке замовлення на будь-яку суму в закладах МакДональдз в Україні, 2 грн (без ПДВ) перераховуються на підтримку благодійної програми «Долонька Щастя». Перерахунок здійснюється одноразово ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд» після завершення акції на підставі звіту, що надається компанією Mastercard, про кількість здійснених транзакцій карткою Mastercard у період акції. Вартість замовлення розраховується відповідно до цін, встановлених у закладі. Акція діє з 1 по 30 червня 2018 року включно в усіх закладах МакДональдз на території Україні. Усі кошти, зібрані під час благодійної програми «Долонька Щастя», в тому числі від продажу сувенірів (за винятком собівартості та ПДВ), будуть передані благодійній організації Фундація Дім Рональда МакДональдаTM на статутну діяльність, зокрема на відкриття Сімейних Кімнат в ОХМАТДИТі (м. Київ).
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:09

Акція «Хочу у відпустку!» від «ЮНЕКС БАНК» стартує з 15.06.2

Акція «Хочу у відпустку!» від «ЮНЕКС БАНК» стартує з 15.06.2018
З 15 червня по 15 вересня 2018 року у всіх відділеннях та торговельних точках ПАТ «ЮНЕКС БАНК» проходитиме акція «Хочу у відпустку!». Клієнти банку мають можливість отримати гроші в кредит та взяти участь у розіграші подарунків:
Головний приз – туристичний сертифікат на суму 30 000 грн від туроператора «Феєрія».
Додаткові призи - 5 подарункових сертифікатів номіналом 1 000 грн від інтернет-магазину Rozetka.
Для участі у акції клієнт повинен виконати наступні кроки:
В період акції оформити у будь-якому відділенні/торговельній точці «ЮНЕКС БАНК» кредит готівкою або кредитну картку «ХочуКА»;
Під час оформлення кредитного продукту сказати співробітнику банку пароль «Хочу у відпустку!»;
В період акції хоча б раз скористатися кредитними коштами банку шляхом безготівкового розрахунку у будь-якій торговельній мережі, онлайн у Інтернеті або зняти готівку через банкомат у сумі не менше 1 000 грн.
Визначення переможців відбудеться 19 вересня 2018 року. Деталі та офіційні правила проведення акції «Хочу у відпустку!» шукайте у розділі Акції на офіційному сайті банку.

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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:06

З Mastercard платити смартфоном – вигідніше!

Платіть смартфоном з Mastercard у мережі супермаркетів NOVUS – отримуйте в п'ять разів більше балів на картку лояльності NOVUS.
Акція діє з 1 липня по 31 липня 2018 року включно. Детальні умови акції – на сайтах mastercard.ua та novus.com.ua
Дізнайтесь більше про оплати смартфоном з Mastercard.

https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлення Додано: Сер 15 сер, 2018 14:37

Спеціальна пропозиція Mastercard в мережі ресторанів «Сушия»

Розраховуйтеся безконтактно смартфоном з Mastercard у ресторанах «Сушия» та отримайте сертифікат на 100 грн на наступне замовлення. Акція триватиме з 15 серпня по 30 вересня 2018 р. для чеків на суму від 150 грн. Сертифікатом можна скористатися протягом 3 місяців.
Пропозиція діє на всій території України, крім АР Крим і тимчасово окупованих територій.
Як отримати подарунок:
1. Завантажте на смартфон один із додатків: Google Pay, Apple Pay або електронний гаманець вашого банку.
2. Додайте в нього вашу картку Mastercard®.
3. Прикладіть смартфон до безконтактного термінала, щоб оплатити замовлення в ресторані «Сушия».
4. Отримуйте свій сертифікат!
Смачного ;)
Дізнайтесь більше про оплати смартфоном з Mastercard

https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлення Додано: Вів 21 сер, 2018 15:12

Акція «Збираймося до школи разом з «ЮНЕКС БАНК»!»

Вітаємо українців з прийдешнім Днем незалежності України і початком нового навчального року та запрошуємо всіх відвідувачів офіційної сторінки «ЮНЕКС БАНК» у Facebook www.facebook.com/UnexBank прийняти участь у Акції «Збираймося до школи разом з «ЮНЕКС БАНК»!»
Строки проведення акції: 21.08.- 26.08.2018, розіграш 27 серпня 2018 р.
Призовий фонд: рюкзак TM Kite та сертифікат від інтернет-магазину Читайка номіналом 400 грн
Для участі у акції необхідно:
Вподобати сторінку банку (якщо досі цього не зробили) та пост про акцію;
Вказати у коментарі правильні відповіді на три запитання:
- яку річницю Дня незалежності будемо святкуватися цього року?
- яка дата офіційного народження інтернету в Україні? Підказка: ще в цей день було офіційно зареєстровано національний домен .ua.
- які дві країни першими визнали незалежність України?
Запросити своїх друзів взяти участь у вікторині, вказавши у коментарі з відповідями на питання їх прізвища та імена у вигляді активного посилання на їх обліковий запис у Facebook.
Детальніше про Правила акції

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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 14:56

Акція від Програми Mastercard Більше

«ЮНЕКС БАНК» запрошує клієнтів-держателів карток прийняти участь в Національному промо від Мastercard та Disney.
Акція проводиться з 15 вересня 2018 р. по 10 листопада 2018 р. включно.
Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua, розраховуйтеся карткою Mastercard® та вигравайте чарівну сімейну подорож до Disneyland® Paris на святкування 90 років веселих пригод Міккі Мауса, а також багато інших подарунків.
Деталі на сайті bilshe.mastercard.ua.

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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 18:27

Вигравайте квитки на фестиваль Whisky Dram

Станьте учасником розіграшу квитка для двох на фестиваль односолодових віскі Whisky Dram від Mastercard та отримайте шанс виграти головний приз — поїздку від Good Wine до Шотландії у квітні 2019 року. Більше списань — більше шансів виграти незабутню подорож.
Для участі в розіграші:
1. Зареєструйте свою преміальну картку Mastercard® від «ЮНЕКС БАНК» у програмі Mastercard Більше.
2. Обміняйте 10 балів на участь в акції.
3. Виграйте комплект квитків* на фестиваль Whisky Dram або подорож до Шотландії**.
4. Що більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції, то більші ваші шанси на виграш.
Акція діє з 01.10.2018 р. по 18.10.2018 р. включно. Деталі на сайті bilshe.mastercard.ua
*Під «комплектом квитків на фестиваль «Whisky Dram» мається на увазі право отримати вхідні квитки для 2-х осіб на відвідування фестивалю «Whisky Dram», який відбудеться 20 жовтня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Лаврська 10-12 Мистецький Арсенал.
**Під «Подорожжю до Шотландії» мається на увазі сертифікат на туристичні послуги, що надає можливість отримати поїздку містами Абердин-Інвернес-Глазго (Шотландія) на 6 днів у період з 01 по 30 квітня 2019 року, на одну особу.

https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 18:27

Акція «Козацькому роду нема переводу!»

Вітаємо українців з прийдешнім Днем захисника України та День Українського козацтва і запрошуємо всіх відвідувачів офіційної сторінки «ЮНЕКС БАНК» у Facebook прийняти участь у святковому розіграші подарунків «Козацькому роду нема переводу!»
Строки проведення акції: 10.10.- 15.10.2018, розіграш 16 жовтня 2018 р.
Призовий фонд: три термокружки TM Ziz
Для участі у акції необхідно:
Вподобати сторінку банку (якщо досі цього не зробили) та пост про акцію;
Вказати у коментарі ПІБ людини, яку ви хочете привітати зі святом, у вигляді активного посилання на його обліковий запис у Facebook, та написати декілька теплих привітальних слів.
Детальніше Правила акції

https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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