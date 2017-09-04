Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Допомагайте відкривати Сімейні Кімнати у лікарнях України разом з Mastercard та McDonald’s. З 1 по 30 червня 2018 року розраховуйтеся своєю карткою Mastercard® від "ЮНЕКС БАНК" у МакДональдз, і 2 грн з кожного замовлення будуть спрямовані на відкриття Сімейних кімнат у Київському ОХМАТДИТі*. Деталі на: mastercard.ua та mcdonalds.ua *Розраховуючись карткою Mastercard за будь-яке замовлення на будь-яку суму в закладах МакДональдз в Україні, 2 грн (без ПДВ) перераховуються на підтримку благодійної програми «Долонька Щастя». Перерахунок здійснюється одноразово ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд» після завершення акції на підставі звіту, що надається компанією Mastercard, про кількість здійснених транзакцій карткою Mastercard у період акції. Вартість замовлення розраховується відповідно до цін, встановлених у закладі. Акція діє з 1 по 30 червня 2018 року включно в усіх закладах МакДональдз на території Україні. Усі кошти, зібрані під час благодійної програми «Долонька Щастя», в тому числі від продажу сувенірів (за винятком собівартості та ПДВ), будуть передані благодійній організації Фундація Дім Рональда МакДональдаTM на статутну діяльність, зокрема на відкриття Сімейних Кімнат в ОХМАТДИТі (м. Київ). https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
Акція «Хочу у відпустку!» від «ЮНЕКС БАНК» стартує з 15.06.2018 З 15 червня по 15 вересня 2018 року у всіх відділеннях та торговельних точках ПАТ «ЮНЕКС БАНК» проходитиме акція «Хочу у відпустку!». Клієнти банку мають можливість отримати гроші в кредит та взяти участь у розіграші подарунків: Головний приз – туристичний сертифікат на суму 30 000 грн від туроператора «Феєрія». Додаткові призи - 5 подарункових сертифікатів номіналом 1 000 грн від інтернет-магазину Rozetka. Для участі у акції клієнт повинен виконати наступні кроки: В період акції оформити у будь-якому відділенні/торговельній точці «ЮНЕКС БАНК» кредит готівкою або кредитну картку «ХочуКА»; Під час оформлення кредитного продукту сказати співробітнику банку пароль «Хочу у відпустку!»; В період акції хоча б раз скористатися кредитними коштами банку шляхом безготівкового розрахунку у будь-якій торговельній мережі, онлайн у Інтернеті або зняти готівку через банкомат у сумі не менше 1 000 грн. Визначення переможців відбудеться 19 вересня 2018 року. Деталі та офіційні правила проведення акції «Хочу у відпустку!» шукайте у розділі Акції на офіційному сайті банку.
Платіть смартфоном з Mastercard у мережі супермаркетів NOVUS – отримуйте в п'ять разів більше балів на картку лояльності NOVUS. Акція діє з 1 липня по 31 липня 2018 року включно. Детальні умови акції – на сайтах mastercard.ua та novus.com.ua Дізнайтесь більше про оплати смартфоном з Mastercard.
Розраховуйтеся безконтактно смартфоном з Mastercard у ресторанах «Сушия» та отримайте сертифікат на 100 грн на наступне замовлення. Акція триватиме з 15 серпня по 30 вересня 2018 р. для чеків на суму від 150 грн. Сертифікатом можна скористатися протягом 3 місяців. Пропозиція діє на всій території України, крім АР Крим і тимчасово окупованих територій. Як отримати подарунок: 1. Завантажте на смартфон один із додатків: Google Pay, Apple Pay або електронний гаманець вашого банку. 2. Додайте в нього вашу картку Mastercard®. 3. Прикладіть смартфон до безконтактного термінала, щоб оплатити замовлення в ресторані «Сушия». 4. Отримуйте свій сертифікат! Смачного Дізнайтесь більше про оплати смартфоном з Mastercard
Вітаємо українців з прийдешнім Днем незалежності України і початком нового навчального року та запрошуємо всіх відвідувачів офіційної сторінки «ЮНЕКС БАНК» у Facebook www.facebook.com/UnexBank прийняти участь у Акції «Збираймося до школи разом з «ЮНЕКС БАНК»!» Строки проведення акції: 21.08.- 26.08.2018, розіграш 27 серпня 2018 р. Призовий фонд: рюкзак TM Kite та сертифікат від інтернет-магазину Читайка номіналом 400 грн Для участі у акції необхідно: Вподобати сторінку банку (якщо досі цього не зробили) та пост про акцію; Вказати у коментарі правильні відповіді на три запитання: - яку річницю Дня незалежності будемо святкуватися цього року? - яка дата офіційного народження інтернету в Україні? Підказка: ще в цей день було офіційно зареєстровано національний домен .ua. - які дві країни першими визнали незалежність України? Запросити своїх друзів взяти участь у вікторині, вказавши у коментарі з відповідями на питання їх прізвища та імена у вигляді активного посилання на їх обліковий запис у Facebook. Детальніше про Правила акції
«ЮНЕКС БАНК» запрошує клієнтів-держателів карток прийняти участь в Національному промо від Мastercard та Disney. Акція проводиться з 15 вересня 2018 р. по 10 листопада 2018 р. включно. Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua, розраховуйтеся карткою Mastercard® та вигравайте чарівну сімейну подорож до Disneyland® Paris на святкування 90 років веселих пригод Міккі Мауса, а також багато інших подарунків. Деталі на сайті bilshe.mastercard.ua.
Станьте учасником розіграшу квитка для двох на фестиваль односолодових віскі Whisky Dram від Mastercard та отримайте шанс виграти головний приз — поїздку від Good Wine до Шотландії у квітні 2019 року. Більше списань — більше шансів виграти незабутню подорож. Для участі в розіграші: 1. Зареєструйте свою преміальну картку Mastercard® від «ЮНЕКС БАНК» у програмі Mastercard Більше. 2. Обміняйте 10 балів на участь в акції. 3. Виграйте комплект квитків* на фестиваль Whisky Dram або подорож до Шотландії**. 4. Що більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції, то більші ваші шанси на виграш. Акція діє з 01.10.2018 р. по 18.10.2018 р. включно. Деталі на сайті bilshe.mastercard.ua *Під «комплектом квитків на фестиваль «Whisky Dram» мається на увазі право отримати вхідні квитки для 2-х осіб на відвідування фестивалю «Whisky Dram», який відбудеться 20 жовтня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Лаврська 10-12 Мистецький Арсенал. **Під «Подорожжю до Шотландії» мається на увазі сертифікат на туристичні послуги, що надає можливість отримати поїздку містами Абердин-Інвернес-Глазго (Шотландія) на 6 днів у період з 01 по 30 квітня 2019 року, на одну особу.
Вітаємо українців з прийдешнім Днем захисника України та День Українського козацтва і запрошуємо всіх відвідувачів офіційної сторінки «ЮНЕКС БАНК» у Facebook прийняти участь у святковому розіграші подарунків «Козацькому роду нема переводу!» Строки проведення акції: 10.10.- 15.10.2018, розіграш 16 жовтня 2018 р. Призовий фонд: три термокружки TM Ziz Для участі у акції необхідно: Вподобати сторінку банку (якщо досі цього не зробили) та пост про акцію; Вказати у коментарі ПІБ людини, яку ви хочете привітати зі святом, у вигляді активного посилання на його обліковий запис у Facebook, та написати декілька теплих привітальних слів. Детальніше Правила акції
Mastercard Більше Black запрошує на черговий сезон джазових концертів разом із Premier Palace Hotel Kyiv. Цього року Олексій Коган підготував дещо особливе й запросив відомих джазових музикантів із Європи. Станьте одним із шести переможців від Mastercard Більше Black й отримайте два квитки на джазовий вечір 8 листопада 2018 року лише за 10 балів. Кількість спроб не обмежена, тож що більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції, то більші ваші шанси на виграш. Детальніше на сайті https://bilshe.mastercard.ua/ua/black
Гарна новина клієнтам-держателям банківських карток Mastercard® від «ЮНЕКС БАНК», які оплачують покупки безконтактно смартфоном або смарт-годинником. Починаючи з 1 жовтня 2018 року, міжнародна платіжна система Mastercard® нараховує таким клієнтам не один бал, як це було раніше, а відразу два бали по програмі bilshe.mastercard.ua за кожну транзакцію. Отже, відтепер наші клієнти отримують ще більше можливостей для участі у різноманітних акціях та пропозиціях. А якщо у Вас досі немає картки Mastercard від «ЮНЕКС БАНК» – замовляйте на сайті/у відділенні банку кредитну картку «ХочуКа» або преміальну картку World Black Edition Mastercard, реєструйте її в програмі Mastercard Більше та збирайте бонусні бали. Пропозиція поширюється на розрахунки від 50 грн, а також на оплату проїзду в транспорті. Пропозиція діє на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території. Детальніше https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... ilshe.html