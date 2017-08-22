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Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Акції від «ЮНЕКС БАНК»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:04

Платіть в один клік з Masterpass – отримайте шанс виграти iP

Оплачуйте послуги Нової Пошти на суму від 25 гривень через гаманець Masterpass своєю карткою Mastercard від «ЮНЕКС БАНК» і щотижня беріть участь у розіграші одного з восьми iPhoneX 256 GB.
Для участі в акції оплачуйте послугу доставки компанії Нова Пошта онлайн або послуги Грошовий переказ безготівковий та Контроль ваги на сайті novaposhta.ua в розділі «Відстежити» чи в Особистому кабінеті, або в мобільному додатку Нова Пошта на суму від 25 грн за 1 транзакцію через гаманець Masterpass.
Акція діє з 02.10.2018 р. по 25.11.2018 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС та тимчасово окупованої території.
Правила акції тут http://online.novaposhta.ua/rules.pdf

https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:44

Вечір магії разом з Mastercard Більше Black

Представляємо нову спеціальну пропозицію для держателів преміальних карток Mastercard® від «ЮНЕКС БАНК» , що зареєстровані у Mastercard Більше Black.

Станьте учасником розіграшу запрошення* на прем’єру-дійство, присвячену фільму «Фантастичні звірі: злочини Ґріндельвальда».

Для участі в розіграші:

Реєструйтеся на сайті програми Mastercard Більше Black;

Обмінюйте 10 преміальних балів на участь в акції;

Вигравайте запрошення на допрем’єрний показ фільму «Фантастичні звірі: злочини Ґріндельвальда» та тематичну розважальну програму;

Переможці Акції отримають можливість першими в Україні побачити фільм та потрапити до лаунж-зони** Mastercard. Кількість спроб не обмежена, тож, що більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції, то більші ваші шанси на виграш.
Пропозиція доступна держателям преміальних карток, що зареєстровані у Програмі: Mastercard® Platinum, Mastercard® World Elite та Mastercard® World Black Edition.

Акція діє з 19.10.2018 р. по 07.11.2018 р. Деталі – на сайті Mastercard Більше Black.
Партнери події – «Планета кіно», Kyiv Comic Con та «Кіноманія».

*Під «запрошенням» мається на увазі право отримати вхідні квитки для 2-х осіб на відвідування допрем’єрного показу фільму «Фантастичні звірі: злочини Ґріндельвальда» та участь у розважальній програмі, що відбудуться 14 листопада 2018 року за адресою: м. Київ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1, МЦКМ (Жовтневий Палац). Початок розважальної програми – о 19:00. Початок сеансу фільму – о 21:00.
**Під «лаунж-зоною» мається на увазі прохід лише для переможців Акції у спеціальну зону Mastercard, що працюватиме з 19:00 до 21:00.

https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлень: 602
З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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