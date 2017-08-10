Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Оплачуйте послуги Нової Пошти на суму від 25 гривень через гаманець Masterpass своєю карткою Mastercard від «ЮНЕКС БАНК» і щотижня беріть участь у розіграші одного з восьми iPhoneX 256 GB. Для участі в акції оплачуйте послугу доставки компанії Нова Пошта онлайн або послуги Грошовий переказ безготівковий та Контроль ваги на сайті novaposhta.ua в розділі «Відстежити» чи в Особистому кабінеті, або в мобільному додатку Нова Пошта на суму від 25 грн за 1 транзакцію через гаманець Masterpass. Акція діє з 02.10.2018 р. по 25.11.2018 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС та тимчасово окупованої території. Правила акції тут http://online.novaposhta.ua/rules.pdf
Представляємо нову спеціальну пропозицію для держателів преміальних карток Mastercard® від «ЮНЕКС БАНК» , що зареєстровані у Mastercard Більше Black.
Станьте учасником розіграшу запрошення* на прем’єру-дійство, присвячену фільму «Фантастичні звірі: злочини Ґріндельвальда».
Для участі в розіграші:
Реєструйтеся на сайті програми Mastercard Більше Black;
Обмінюйте 10 преміальних балів на участь в акції;
Вигравайте запрошення на допрем’єрний показ фільму «Фантастичні звірі: злочини Ґріндельвальда» та тематичну розважальну програму;
Переможці Акції отримають можливість першими в Україні побачити фільм та потрапити до лаунж-зони** Mastercard. Кількість спроб не обмежена, тож, що більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції, то більші ваші шанси на виграш. Пропозиція доступна держателям преміальних карток, що зареєстровані у Програмі: Mastercard® Platinum, Mastercard® World Elite та Mastercard® World Black Edition.
Акція діє з 19.10.2018 р. по 07.11.2018 р. Деталі – на сайті Mastercard Більше Black. Партнери події – «Планета кіно», Kyiv Comic Con та «Кіноманія».
*Під «запрошенням» мається на увазі право отримати вхідні квитки для 2-х осіб на відвідування допрем’єрного показу фільму «Фантастичні звірі: злочини Ґріндельвальда» та участь у розважальній програмі, що відбудуться 14 листопада 2018 року за адресою: м. Київ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1, МЦКМ (Жовтневий Палац). Початок розважальної програми – о 19:00. Початок сеансу фільму – о 21:00. **Під «лаунж-зоною» мається на увазі прохід лише для переможців Акції у спеціальну зону Mastercard, що працюватиме з 19:00 до 21:00.
Отримайте знижку 5% на акційні товари інтернет-магазину Rozetka при оплаті замовлення карткою Mastercard від "ЮНЕКС БАНК" через Masterpass на сайті rozetka.com.ua. Акція діє з 25.10.2018 р. до 31.12.2018* р. на всій території України, за винятком території проведення ООС та тимчасово окупованої території. Детальніше про Акцію тут , Офіційні правила акції *Організатор Акції залишає за собою право закінчити Акцію достроково.
Mastercard Більше Black запрошує на джазовий вечір у Premier Palace Hotel Kyiv. На вас чекає особлива атмосфера та приємна джазова музика від Олексія Когана та особливого гостя - всесвітньо відомого джазового піаніста Міши Циганова.
Станьте одним із шести переможців від Mastercard Більше Black й отримайте два квитки на останній концерт сезону 8 грудня 2018 року лише за 10 балів.
Кількість спроб не обмежена, тож, що більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції, то більші ваші шанси на виграш.
Накопичуйте бали у програмі Mastercard Більше, обмінюйте їх на участь в акції та отримайте можливість побачити, як ваша дитина виводить на поле гравця матчу «Шахтар» – «Ліон», який відбудеться 12 грудня в Харкові.
Для участі в розіграші:
Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua; Розраховуйтеся карткою Mastercard® від «ЮНЕКС БАНК» та накопичуйте бали; Обміняйте 10 балів на участь в акції; Серед тих, хто виконає умови буде обрано трьох щасливчиків, чиї діти вийдуть на поле під час матчу. Що більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції, то більші ваші шанси на виграш. Деталі на сайті bilshe.mastercard.ua Акція діє з 01.11.2018 р. по 30.11.2018 р. включно на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
Цього листопада платіть смартфоном або смарт-годинником з Mastercard у київському метро та отримуйте в 5 разів більше балів у програмі Mastercard Більше. Обмінюйте бали на участь у промо-акціях, а також на подарунки та знижки від партнерів програми. Шукайте всі пропозиції на сайті bilshe.mastercard.ua
Акція діє з 1 по 30 листопада 2018 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
Колесо сюрпризів від Mastercard повернулося! Реєструйте свою картку Mastercard від «ЮНЕКС БАНК» в програмі Mastercard Більше, накопичуйте бали, обмінюйте їх на оберти Колеса сюрпризів та отримуйте гарантовані подарунки, серед яких смартфони з NFC-технологією, подарункові сертифікати від партнерів та багато інших. Для участі в акції:
Розраховуйтеся своєю преміальною карткою Wold Black Edition Mastercard® від «ЮНЕКС БАНК», реєструйтеся в програмі Більше Mastercard та отримайте унікальну нагоду відвідати Берлінський міжнародний кінофестиваль (Берлінале). Опинитися у світі великого кіно – безцінно! Акція діє з 25.11.2018 р. до 15.01.2019 р.
Платіть безконтактно картками Mastercard від "ЮНЕКС БАНК" за допомогою Google Pay – отримуйте в 5 разів більше бонусів на картку лояльності NOVUS. Акція діє з 10 по 31 грудня 2018 року в супермаркетах мережі NOVUS на території міста Київ та Київської області. Детальніше на сайті Mastercard