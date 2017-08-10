Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Станьте одним із шести переможців від Mastercard Більше Black й отримайте два квитки на останній концерт сезону 23 травня 2019 року лише за 10 балів.
Щоб взяти участь в акції:
Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua/black;
Розраховуйтеся своєю World Black Edition Mastercard ® від «ЮНЕКС БАНК» та накопичуйте бали;
Обміняйте 10 преміальних балів на участь в акції;
Станьте одним із шести переможців від Mastercard Більше Black та виграйте два квитки на джазовий вечір, що відбудеться 23.05.2019 о 20:00 у Premier Palace Hotel Kyiv. Що більше разів ви обміняєте 10 преміальних балів на участь в акції, то більші ваші шанси на виграш.
Деталі — на сайті bilshe.mastercard.ua/black
Акція діє з 06.05.2019 до 19.05.2019 включно.