Акції від «ЮНЕКС БАНК»

За лояльність до нашого банку в голосуванні – розіграємо креативний календар, корпоративний блокнот та мега зручний кардхолдер на нашій Facebook-сторінці!
Щасливчиків буде обрано рандомним шляхом 24.02.2020 серед всіх, хто підтримає Юнекс Банк у голосуванні в наступних номінаціях:
➢ Номінація #1. Кредит готівкою
➢ Номінація #2. Депозит / Строковий вклад
➢ Номінація #3. Кредитна карта mass
➢ Номінація #5. Дебетна карта mass
➢ Номінація #6. Дебетна карта VIP
➢ Номинация #7. Інтернет-банк
➢ Номинация #8. Мобільный банк
Найкращі банки України визначить авторитетне журі шляхом відкритого голосування на конкурсному сайті.