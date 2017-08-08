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Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Акції від «ЮНЕКС БАНК»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:04

FinAwards2020: перемагай разом з Юнекс Банком!

Підтримайте Юнекс Банк у FinAwards2020 – щорічному конкурсі, мета якого визначити найкращі банки в реалізації продуктів, клієнтських сервісів і технологій через вектор клієнтського досвіду.

За лояльність до нашого банку в голосуванні – розіграємо креативний календар, корпоративний блокнот та мега зручний кардхолдер на нашій Facebook-сторінці!

Щасливчиків буде обрано рандомним шляхом 24.02.2020 серед всіх, хто підтримає Юнекс Банк у голосуванні в наступних номінаціях:

➢ Номінація #1. Кредит готівкою
➢ Номінація #2. Депозит / Строковий вклад
➢ Номінація #3. Кредитна карта mass
➢ Номінація #5. Дебетна карта mass
➢ Номінація #6. Дебетна карта VIP
➢ Номинация #7. Інтернет-банк
➢ Номинация #8. Мобільный банк

Найкращі банки України визначить авторитетне журі шляхом відкритого голосування на конкурсному сайті.
https://www.facebook.com/UnexBank/posts ... 4052880725
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