RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У 2018 році криптовалюти
здійснять «зелену революцію»

У 2018 році криптовалюти здійснять «зелену революцію»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 16:52

У 2018 році криптовалюти здійснять «зелену революцію»

Пропонуємо до обговорення:
«Криптовалюти будуть стимулювати інновації та лідерство, заохочувати більш чисті покупки і допоможуть вирішити деякі з найскладніших питань політики», — вважає Берніс Лі, виконавчий директор британської некомерційної організації Hoffmann Centre for Sustainable Resource Economy. У колонці WIRED вона розповіла, як криптовалюти здійснять «зелену революцію».

Дивися повний текст У 2018 році криптовалюти здійснять «зелену революцію».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 78909
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 16:52

Автор или переводчик не знают разницы между токенами и криптовалютой.
myshapiton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2150
З нами з: 30.11.15
Подякував: 960 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дослідження: криптовалюти не загрожують світовій...
R2 » Суб 23 гру, 2017 22:47
1 21
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2017 22:47
Alex2007
Білорусь офіційно дозволила криптовалюти - ЗМІ
R2 » П'ят 22 гру, 2017 17:36
2 60
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2017 19:16
myshapiton
Україна в 2018 р. планує збільшити частку в закупівлях...
R2 » П'ят 22 гру, 2017 11:29
2 73
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2017 12:41
сова
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.