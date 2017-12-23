|
|
У 2018 році криптовалюти здійснять «зелену революцію»
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 гру, 2017 16:52
Пропонуємо до обговорення:
«Криптовалюти будуть стимулювати інновації та лідерство, заохочувати більш чисті покупки і допоможуть вирішити деякі з найскладніших питань політики», — вважає Берніс Лі, виконавчий директор британської некомерційної організації Hoffmann Centre for Sustainable Resource Economy. У колонці WIRED вона розповіла, як криптовалюти здійснять «зелену революцію».
Дивися повний текст У 2018 році криптовалюти здійснять «зелену революцію»
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 78909
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 20 гру, 2017 16:52
Автор или переводчик не знают разницы между токенами и криптовалютой.
-
myshapiton
-
-
- Повідомлень: 2150
- З нами з: 30.11.15
- Подякував: 960 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|21
|
|
|2
|60
|
|
|2
|73
|
П'ят 22 гру, 2017 12:41
сова
реклама