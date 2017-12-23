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В Україні створили
Фонд енергоефективності

В Україні створили Фонд енергоефективності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 17:00

В Україні створили Фонд енергоефективності

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів створив державну установу "Фонд енергоефективності". Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Дивися повний текст В Україні створили Фонд енергоефективності.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 17:00

а чем не устраивало существующее "Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України" или банально надо кого то трудоустроить и освоить пару миллиардов из бюджета?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 17:04

  Тракторист написав:банально надо кого то трудоустроить и освоить пару миллиардов из бюджета

Ну а что им, реформаторам :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 18:28

Re: В Україні створили Фонд енергоефективності

Быт.1:28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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