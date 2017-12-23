Кабінет міністрів створив державну установу "Фонд енергоефективності". Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.
Дивися повний текст В Україні створили Фонд енергоефективності.
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Додано: Сер 20 гру, 2017 17:00
В Україні створили Фонд енергоефективності
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні створили Фонд енергоефективності.
Додано: Сер 20 гру, 2017 17:00
а чем не устраивало существующее "Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України" или банально надо кого то трудоустроить и освоить пару миллиардов из бюджета?...
Додано: Сер 20 гру, 2017 17:04
Ну а что им, реформаторам
Всё IMHO
Додано: Сер 20 гру, 2017 18:28
Re: В Україні створили Фонд енергоефективності
Быт.1:28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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