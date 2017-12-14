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Як почуваються українські банки:
п'ять "підказок" від НБУ

Як почуваються українські банки: п'ять "підказок" від НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 17:11

Як почуваються українські банки: п'ять "підказок" від НБУ

Пропонуємо до обговорення:
У Нацбанку розповіли, що відбувалося з українськими банками у 2017 році.

Дивися повний текст Як почуваються українські банки: п'ять "підказок" від НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 17:11

"В отчете НБУ подчеркивается, что в августе Приватбанк существенно снизил проценты по депозитам физлиц. Другие государственные банки также пересмотрели ставки в этом сегменте. Несмотря на это, именно Приватбанк был лидером в привлечении средств населения."

Люди пополнили столбы, вот бегемот и был лидером. А после того как столбы закончатся, тогда и посмотрим на приток....
coulthard
 
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