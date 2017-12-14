У Нацбанку розповіли, що відбувалося з українськими банками у 2017 році.
Дивися повний текст Як почуваються українські банки: п'ять "підказок" від НБУ.
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Додано: Сер 20 гру, 2017 17:11
Як почуваються українські банки: п'ять "підказок" від НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як почуваються українські банки: п'ять "підказок" від НБУ.
Додано: Сер 20 гру, 2017 17:11
"В отчете НБУ подчеркивается, что в августе Приватбанк существенно снизил проценты по депозитам физлиц. Другие государственные банки также пересмотрели ставки в этом сегменте. Несмотря на это, именно Приватбанк был лидером в привлечении средств населения."
Люди пополнили столбы, вот бегемот и был лидером. А после того как столбы закончатся, тогда и посмотрим на приток....
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