Невидомский Ярослав Валерьевич – МОШЕННИК.

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Г. Киев, пр-т Бажана, 9в, кв. 98.
Устроился в типографию водителем, получил для работы автомобиль Peugeot Partner и через месяц, по своей вине, разбил его. (Протокол об административном правонарушении № 318678 от 17.12.2012года)
У директора компании одолжил денег, заключив с ним договор займа на 1 900 долларов , но на протяжении всего срока действия договора и по этот день возврат денег так и не осуществил.
Получив деньги для выполнения ремонтных работ, восстановление автомобиля не провел, хотя директору компании постоянно докладывал о выполняемом ремонте и готовности автомобиля.
Параллельно Неведомский Я.В. путем обмана, выманил 500 долларов у сотрудницы фирмы, сославшись на необходимость срочной врачебной помощи своей, якобы смертельно больной жене.
Не выполнив ни одного из своих обязательств и не вернув полученных денег, Невидомский Я.В. перестал выходить на связь, не вышел на работу и исчез.
На звонки и обращения в виде записок, оставленных в доме, Невидомский Я. В. не реагировал и не отвечал.
Многие сотрудники нашей компании, доверившиеся рассказам Невидомского Я.В. о якобы больных и нуждающихся в дорогостоящем лечении родственниках, лишились денег, которые одалживали этому негодяю.
Представляете, этот «человек» еще и в полиции работал!!! Позорище! Гнать таких нужно с порога! Ни стыда, ни совести!!! Не доверяйте ему ни технику, ни денег! Он обведет Вас вокруг пальца, использует, обворует, что Вы и глазом моргнуть не успеете! Он прикрылся якобы смертельно больной женой что бы выманить деньги – ур**, ничего святого!
Хотим предостеречь всех, кому попадется Неведомский Ярослав, уберегите себя и свое предприятие, подумайте о последствиях, прежде, чем с ним связываться.