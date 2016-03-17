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фінансові ринки та послуги / Фінансові афери та кримінал / Невидомский Ярослав

Валерьевич – МОШЕННИК. Невидомский Ярослав Валерьевич – МОШЕННИК. + Додати

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на тему Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.

Додано: Сер 20 гру, 2017 17:11 Невидомский Ярослав Валерьевич – МОШЕННИК.

Контактная информация:

Профиль в Facebook - https://www.facebook.com/profile.php?id=100018812028316

Г. Киев, пр-т Бажана, 9в, кв. 98.

Устроился в типографию водителем, получил для работы автомобиль Peugeot Partner и через месяц, по своей вине, разбил его. (Протокол об административном правонарушении № 318678 от 17.12.2012года)

У директора компании одолжил денег, заключив с ним договор займа на 1 900 долларов , но на протяжении всего срока действия договора и по этот день возврат денег так и не осуществил.

Получив деньги для выполнения ремонтных работ, восстановление автомобиля не провел, хотя директору компании постоянно докладывал о выполняемом ремонте и готовности автомобиля.

Параллельно Неведомский Я.В. путем обмана, выманил 500 долларов у сотрудницы фирмы, сославшись на необходимость срочной врачебной помощи своей, якобы смертельно больной жене.

Не выполнив ни одного из своих обязательств и не вернув полученных денег, Невидомский Я.В. перестал выходить на связь, не вышел на работу и исчез.

На звонки и обращения в виде записок, оставленных в доме, Невидомский Я. В. не реагировал и не отвечал.

Многие сотрудники нашей компании, доверившиеся рассказам Невидомского Я.В. о якобы больных и нуждающихся в дорогостоящем лечении родственниках, лишились денег, которые одалживали этому негодяю.

Представляете, этот «человек» еще и в полиции работал!!! Позорище! Гнать таких нужно с порога! Ни стыда, ни совести!!! Не доверяйте ему ни технику, ни денег! Он обведет Вас вокруг пальца, использует, обворует, что Вы и глазом моргнуть не успеете! Он прикрылся якобы смертельно больной женой что бы выманить деньги – ур**, ничего святого!

Хотим предостеречь всех, кому попадется Неведомский Ярослав, уберегите себя и свое предприятие, подумайте о последствиях, прежде, чем с ним связываться. Дата рождения 14.07.1989 года., паспорт ТТ № 006071, выдан Дарницким РУ ГУ МВД Украины в городе Киеве 17.06.2010 года, ИНН: 3270215917Контактная информация:Профиль в Facebook -Г. Киев, пр-т Бажана, 9в, кв. 98.Устроился в типографию водителем, получил для работы автомобиль Peugeot Partner и через месяц, по своей вине, разбил его. (Протокол об административном правонарушении № 318678 от 17.12.2012года)У директора компании одолжил денег, заключив с ним договор займа на 1 900 долларов , но на протяжении всего срока действия договора и по этот день возврат денег так и не осуществил.Получив деньги для выполнения ремонтных работ, восстановление автомобиля не провел, хотя директору компании постоянно докладывал о выполняемом ремонте и готовности автомобиля.Параллельно Неведомский Я.В. путем обмана, выманил 500 долларов у сотрудницы фирмы, сославшись на необходимость срочной врачебной помощи своей, якобы смертельно больной жене.Не выполнив ни одного из своих обязательств и не вернув полученных денег, Невидомский Я.В. перестал выходить на связь, не вышел на работу и исчез.На звонки и обращения в виде записок, оставленных в доме, Невидомский Я. В. не реагировал и не отвечал.Многие сотрудники нашей компании, доверившиеся рассказам Невидомского Я.В. о якобы больных и нуждающихся в дорогостоящем лечении родственниках, лишились денег, которые одалживали этому негодяю.Представляете, этот «человек» еще и в полиции работал!!! Позорище! Гнать таких нужно с порога! Ни стыда, ни совести!!! Не доверяйте ему ни технику, ни денег! Он обведет Вас вокруг пальца, использует, обворует, что Вы и глазом моргнуть не успеете! Он прикрылся якобы смертельно больной женой что бы выманить деньги – ур**, ничего святого!Хотим предостеречь всех, кому попадется Неведомский Ярослав, уберегите себя и свое предприятие, подумайте о последствиях, прежде, чем с ним связываться. irinakobets13

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