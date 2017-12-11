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Єврокомісія опублікувала
звіт щодо механізму...

Єврокомісія опублікувала звіт щодо механізму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 17:16

Єврокомісія опублікувала звіт щодо механізму...

Пропонуємо до обговорення:
У звіті ЄК визнається виконання критеріїв візової лібералізації Україною, але водночас є і вимоги до Києва.

Дивися повний текст Єврокомісія опублікувала звіт щодо механізму призупинення безвізу: висунула шість вимог до України.
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"Усилить усилия по борьбе с организованной преступностью, в том числе путем выделения достаточных ресурсов на Национальную полицию."
Это победа. Однозначно!
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 17:39

Re: Єврокомісія опублікувала звіт щодо механізму...

Какой то каламбур. Только несколько тысяч пересичных в кои то веки ломанулись отдохнуть в Европу и тут такое! Стоять-бояться! Барыгам - усилить усилия! Да люди то при чём???
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 17:46

  mister-svet написав:Какой то каламбур. Только несколько тысяч пересичных в кои то веки ломанулись отдохнуть в Европу и тут такое!


Несколько десятков. Методичку надо обновлять вовремя.
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Сейчас какой-нибудь шкиряк или геращенко всем пояснит, что это не "европейцы", а агенты пуйла и/или Саакашвили
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 18:06

Re: Єврокомісія опублікувала звіт щодо механізму...

Да я и против гастарбайтеров ни чего не имею.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 18:31

Re: Єврокомісія опублікувала звіт щодо механізму...

  mister-svet написав:Да я и против гастарбайтеров ни чего не имею.

Остарбайтери до безвізу мають таке ж відношення, як mister-svet до українського громадянства. :)
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 20:24

будет просто зашибись, для полного позорного букета, если безвиз заберут.
Шо тогда будет петь Рошен Оффшорович?
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swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 20:46

  swan forever написав:будет просто зашибись, для полного позорного букета, если безвиз заберут.
Шо тогда будет петь Рошен Оффшорович?

"Забрали, но вот вот дадут членство в ЕС" или "не забрали, а мы сами вернули, так как волнуемся за отток трудоспособного населения". За него лучше не волноваться, ему ни в первой позор перекручивать в победу. Хитрый, что нибудь да и придумает.
имхо
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 21:42

  swan forever написав:будет просто зашибись, для полного позорного букета, если безвиз заберут. Шо тогда будет петь Рошен Оффшорович?

скажут что папередники, война и еще что-нибудь
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