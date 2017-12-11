У звіті ЄК визнається виконання критеріїв візової лібералізації Україною, але водночас є і вимоги до Києва.
Дивися повний текст Єврокомісія опублікувала звіт щодо механізму призупинення безвізу: висунула шість вимог до України.
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Додано: Сер 20 гру, 2017 17:16
Єврокомісія опублікувала звіт щодо механізму...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Єврокомісія опублікувала звіт щодо механізму призупинення безвізу: висунула шість вимог до України.
Додано: Сер 20 гру, 2017 17:16
"Усилить усилия по борьбе с организованной преступностью, в том числе путем выделения достаточных ресурсов на Национальную полицию."
Это победа. Однозначно!
Додано: Сер 20 гру, 2017 17:39
Re: Єврокомісія опублікувала звіт щодо механізму...
Какой то каламбур. Только несколько тысяч пересичных в кои то веки ломанулись отдохнуть в Европу и тут такое! Стоять-бояться! Барыгам - усилить усилия! Да люди то при чём???
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Сер 20 гру, 2017 17:46
Несколько десятков. Методичку надо обновлять вовремя.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Сер 20 гру, 2017 17:51
Сейчас какой-нибудь шкиряк или геращенко всем пояснит, что это не "европейцы", а агенты пуйла и/или Саакашвили
Всё IMHO
Додано: Сер 20 гру, 2017 18:06
Re: Єврокомісія опублікувала звіт щодо механізму...
Да я и против гастарбайтеров ни чего не имею.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Сер 20 гру, 2017 18:31
Re: Єврокомісія опублікувала звіт щодо механізму...
Остарбайтери до безвізу мають таке ж відношення, як mister-svet до українського громадянства.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 20 гру, 2017 20:24
будет просто зашибись, для полного позорного букета, если безвиз заберут.
Шо тогда будет петь Рошен Оффшорович?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Сер 20 гру, 2017 20:46
"Забрали, но вот вот дадут членство в ЕС" или "не забрали, а мы сами вернули, так как волнуемся за отток трудоспособного населения". За него лучше не волноваться, ему ни в первой позор перекручивать в победу. Хитрый, что нибудь да и придумает.
имхо
Додано: Сер 20 гру, 2017 21:42
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