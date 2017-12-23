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Ищу партнёра инвестора для
запуска производства Лего Кирпича

Ищу партнёра инвестора для запуска производства Лего Кирпича
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 17:49

Ищу партнёра инвестора для запуска производства Лего Кирпича

Здравствуйте, ищу партнёра инвестора для запуска совместного бизнеса производства ЛЕГО КИРПИЧА. Также возможность запуска производства ЭКО КИРПИЧА. Регион для старта и запуска первого производства будет Житомирская обл.
Мало конкурентный, особенно в большом производстве, перспективный на ближайшие 10 лет бизнес.

Преимущества такого лего кирпича - http://www.stroy-podskazka.ru/kirpich/lego/
Видео технологии постройки дома из лего кирпича - https://youtu.be/5sbHFn9AyuY
В интернете есть много информации по всем плюсам и минусам.


Потенциал постройки от линии малого производства – 264000штук/год
Инвестиция - $10000 (затрата на оборудование, персонал, сырье)
Чистая прибыль ≈ $52320/год
Для малого производства - https://youtu.be/BGsSujRfC3s

До линии крупного производства – 4млн штук/год
Инвестиция - $223558 (затрата на оборудование, персонал, сырье)
Чистая прибыль ≈ $857 532/год
Также с возможностью изготовления, брусчатки, плитки, стандартного кирпича, эко кирпича.
Видео для крупного производства - https://youtu.be/1TZ3aeQ5FyE

Все финансовые расчёты готов предоставить. (В расчёты не включён налог, логистика, экспертиза, аренда помещения в Житомирском регионе)

В перспективе, при реальном сбыте больших объёмов кирпича, смогу наладить полную автоматизацию работы, все процессы смогу настроить роботизированными с минимум наличия персонала, создать мобильное приложение на блокчейне.

Почему сотрудничество со мной если вам эта тема интересна выгодно?
1. Смогу наладить полный цикл производства и сбыта.
2. В наличии, в городе Бердичев, имею родственника профессионала, занимающегося ремонтами домов и квартир, с его помощью сможем наладить первый сбыт по Житомирскому региону. В частности, на заборы, беседки, мангалы, камины, небольшие пристройки различного типа, фасадную укладку дома для его облагораживания, тротуарную плитку. В перспективе постройка домов.
3. Имею партнёра работающего с Новой Линией и Эпицентр, который поможет наладить сбыт под реализацию через эти большие гипермаркеты.
4. Имею собственный интернет портал http://sellpax.com/product с большим количеством предпринимателей пока более 3200, но скоро будет гораздо больше, на котором смогу разместить рекламу и первый сайт.
5. Имею базу предприятий и физических лиц более 10 млн., и возможность делать по ним емеил рассылки, таким образом увеличить объём реализации потенциальным клиентам.
6. При необходимости и наличии средств могу спроектировать специализированный сайт-магазин под реализацию продукции и запустить в его реализацию.

Риски:
Слабый сбыт продукции, на начальной стадии. Возможно потребуется раскачка и время для доведения продукта до потребителя.

Компенсация рисков:
Даже при наличии ситуации в рисках, остаётся оборудование которое можно реализовать, также остаётся продукция, которая может быть использована на собственные нужды (забор, беседка, мангал, камин, небольшие пристройки различного типа, фасадная укладка дома для его облагораживания, тротуарная плитка)

Долевое участие:
Инвестору – 40%
Партнёру по Житомирскому региону – 35% (основная нагрузка по ежедневному контролю и первым клиентам на нему)
Мне -25%

Контакт:
vlasiuk79(@)gmail.com


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svlasyuk
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 18:29

Re: Ищу партнёра инвестора для запуска производства Лего Кир

Рынок сейчас затоварен кирпичом, через год спрос вообще рухнет вниз из-за переизбытка построенного жилья. Наверное, и в банке, если уже там были, сказали тоже самое.
Востаннє редагувалось warlamp в Сер 20 гру, 2017 19:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 19:06

warlamp
Я не строитель, но уверен в любых кладках есть нюансы, всё зависит от оборудования и качества кирпича, профессионального подхода к самой кладке, либо выполнении правильной методики всех процессов и структуры кладки не профессионалом. Суть моего предложения, основана на профессионализме в первую очередь моего партнёра по Житомирскому региону, который сможет правильно и качественно выполнять заказы по данному кирпичу. В интернете много примеров качественных работ, производители оборудования также готовы предоставить своё портфолио. Помимо того оборудование имеет несколько матриц, что позволяет изготавливать оптимально спросовое решение.
svlasyuk
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 19:29

  svlasyuk написав:warlamp
Я не строитель, но уверен в любых кладках есть нюансы, всё зависит от оборудования и качества кирпича, профессионального подхода к самой кладке, либо выполнении правильной методики всех процессов и структуры кладки не профессионалом. Суть моего предложения, основана на профессионализме в первую очередь моего партнёра по Житомирскому региону, который сможет правильно и качественно выполнять заказы по данному кирпичу. В интернете много примеров качественных работ, производители оборудования также готовы предоставить своё портфолио. Помимо того оборудование имеет несколько матриц, что позволяет изготавливать оптимально спросовое решение.


Посмотрел технологию. Действительно, решение для каменщика-суперпрофессионала, умеющего идеально выставить уровень и длину ряда. Но мороки много с бутылочками клея, арматурой и заливкой бетона в маленькие отверстия. Класть "на палочку" ,по-моему, проще.
warlamp
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 22:58

warlamp
Как говорят эксперты в этой области, многие мастера с непривычки так и реагировали поначалу, но как только набивали руку за день, восхваляли кирпичики. Помимо этого повторюсь, возможно производства как и обычного кирпича, так и дополнительных опций. Нужно щупать на реальном рынке.
svlasyuk
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 23:06

warlamp
Спрос на кирпич в небольших городах и провинциальных областях ещё не рухнет лет с 20-30, пока будет не найдено абсолютно новое и экономное решение с рядом преимуществ. Но соглашусь с вами, что обычно кирпича на рынке хватает, дефицит не ощущается, но во первых это относительная новинка, лего и эко кирпич, очень хорошо себя проявили в постройке заборов различных типов, малых хоз построек, декоративных фасадов. Помимо того их различнейшая цветовая гамма позволяет делать индивидуальные уникальные заказы. Плюс как я писал ранее, в чём тоже с вами согласен, просто для обычного предпринимателя это будет высоко рисково, в моём же случаи, есть уже наработана область где мы можем реализовывать продукт, плюс остальные описаные выше опции.
svlasyuk
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