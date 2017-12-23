Ищу партнёра инвестора для запуска производства Лего Кирпича

Додано: Сер 20 гру, 2017 17:49

Здравствуйте, ищу партнёра инвестора для запуска совместного бизнеса производства ЛЕГО КИРПИЧА. Также возможность запуска производства ЭКО КИРПИЧА. Регион для старта и запуска первого производства будет Житомирская обл.Мало конкурентный, особенно в большом производстве, перспективный на ближайшие 10 лет бизнес.Преимущества такого лего кирпича -Видео технологии постройки дома из лего кирпича -В интернете есть много информации по всем плюсам и минусам.– 264000штук/годИнвестиция - $10000 (затрата на оборудование, персонал, сырье)Чистая прибыль ≈ $52320/годДля малого производства -– 4млн штук/годИнвестиция - $223558 (затрата на оборудование, персонал, сырье)Чистая прибыль ≈ $857 532/годТакже с возможностью изготовления, брусчатки, плитки, стандартного кирпича, эко кирпича.Видео для крупного производства -Все финансовые расчёты готов предоставить. (В расчёты не включён налог, логистика, экспертиза, аренда помещения в Житомирском регионе)В перспективе, при реальном сбыте больших объёмов кирпича, смогу наладить полную автоматизацию работы, все процессы смогу настроить роботизированными с минимум наличия персонала, создать мобильное приложение на блокчейне.1. Смогу наладить полный цикл производства и сбыта.2. В наличии, в городе Бердичев, имею родственника профессионала, занимающегося ремонтами домов и квартир, с его помощью сможем наладить первый сбыт по Житомирскому региону. В частности, на заборы, беседки, мангалы, камины, небольшие пристройки различного типа, фасадную укладку дома для его облагораживания, тротуарную плитку. В перспективе постройка домов.3. Имею партнёра работающего с Новой Линией и Эпицентр, который поможет наладить сбыт под реализацию через эти большие гипермаркеты.4. Имею собственный интернет порталс большим количеством предпринимателей пока более 3200, но скоро будет гораздо больше, на котором смогу разместить рекламу и первый сайт.5. Имею базу предприятий и физических лиц более 10 млн., и возможность делать по ним емеил рассылки, таким образом увеличить объём реализации потенциальным клиентам.6. При необходимости и наличии средств могу спроектировать специализированный сайт-магазин под реализацию продукции и запустить в его реализацию.Слабый сбыт продукции, на начальной стадии. Возможно потребуется раскачка и время для доведения продукта до потребителя.Даже при наличии ситуации в рисках, остаётся оборудование которое можно реализовать, также остаётся продукция, которая может быть использована на собственные нужды (забор, беседка, мангал, камин, небольшие пристройки различного типа, фасадная укладка дома для его облагораживания, тротуарная плитка)Инвестору – 40%Партнёру по Житомирскому региону – 35% (основная нагрузка по ежедневному контролю и первым клиентам на нему)Мне -25%vlasiuk79(@)gmail.com