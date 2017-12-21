Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 20 грудня.
Дивися повний текст Кабмін вирішив зобов'язати всіх підприємців завести офіційну електронну пошту.
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Додано: Сер 20 гру, 2017 19:23
Кабмін вирішив зобов'язати всіх підприємців завести...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін вирішив зобов'язати всіх підприємців завести офіційну електронну пошту.
Додано: Сер 20 гру, 2017 19:23
т.е. если потерял пароль от почтового ящика, все, закрываешь юрлицо, открываешь новое :) д.е.б.и.л.ы., бл...(с)
Додано: Сер 20 гру, 2017 19:36
Наверное, просто платишь денюшку за внесение изменения в реестр, допуслуги всегда платные.
Додано: Сер 20 гру, 2017 21:02
Ждем зрадофильских комментариев "все пропало, непосильный труд, мейлогеноцид, при Яныке такого не было".
А инициатива прекрасная, лишь бы взаимодействие это работало.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Сер 20 гру, 2017 21:17
Sommer инициатива плохая.
smtp протокол(используемый в почте) НЕ ГАРАНТИРУЕТ доставку. Он так разрабатывался.
Тоесть вас пригласят в суд, письмо не уйдет, а сам факт написания письма(недоставленного) считается оповещением по этому закону. Плохо.
Додано: Сер 20 гру, 2017 21:40
Додано: Сер 20 гру, 2017 23:28
Есть подтверждения о доставке (да, я знаю о недостатках).
Вряд ли приглашение в суд будут отправлять по емейлу.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Сер 20 гру, 2017 23:32
Так прямо же пишут -
предприниматели должны задекларировать официальный электронный адрес для взаимодействия с судами
Надеюсь это не для спам-рассылки от суда - обращайтесь к нам, у нас недорого и скидки к празднику для решения ваших вопросов
Додано: Сер 20 гру, 2017 23:42
Взаимодействие разное бывает, например надо пачку документов по запросу отправить.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Сер 20 гру, 2017 23:44
Интересно, а как называть тех, кто не в силах восстановить пароль от почты...
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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