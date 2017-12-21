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Кабмін вирішив зобов'язати
всіх підприємців завести...

Кабмін вирішив зобов'язати всіх підприємців завести...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #1234>
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 19:23

Кабмін вирішив зобов'язати всіх підприємців завести...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 20 грудня.

Дивися повний текст Кабмін вирішив зобов'язати всіх підприємців завести офіційну електронну пошту.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 19:23

и является неизменным до внесения записи про госрегистрацию остановки деятельности соответствующего юрлица/физлица-предпринимателя.

т.е. если потерял пароль от почтового ящика, все, закрываешь юрлицо, открываешь новое :) д.е.б.и.л.ы., бл...(с)
deniska
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 19:36

  deniska написав:
и является неизменным до внесения записи про госрегистрацию остановки деятельности соответствующего юрлица/физлица-предпринимателя.

т.е. если потерял пароль от почтового ящика, все, закрываешь юрлицо, открываешь новое :) д.е.б.и.л.ы., бл...(с)


Наверное, просто платишь денюшку за внесение изменения в реестр, допуслуги всегда платные.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 21:02

Ждем зрадофильских комментариев "все пропало, непосильный труд, мейлогеноцид, при Яныке такого не было".

А инициатива прекрасная, лишь бы взаимодействие это работало.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 21:17

Sommer инициатива плохая.
smtp протокол(используемый в почте) НЕ ГАРАНТИРУЕТ доставку. Он так разрабатывался.

Тоесть вас пригласят в суд, письмо не уйдет, а сам факт написания письма(недоставленного) считается оповещением по этому закону. Плохо.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 21:40

  Sommer написав:Ждем зрадофильских комментариев "все пропало, непосильный труд, мейлогеноцид, при Яныке такого не было". А инициатива прекрасная, лишь бы взаимодействие это работало.

заявление пишется в ПИСЬМЕННОМ виде, для электронной подписи, у меня всё =)
Cryptos
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 23:28

  arheops написав:Sommer инициатива плохая.
smtp протокол(используемый в почте) НЕ ГАРАНТИРУЕТ доставку. Он так разрабатывался.


Есть подтверждения о доставке (да, я знаю о недостатках).

Тоесть вас пригласят в суд, письмо не уйдет, а сам факт написания письма(недоставленного) считается оповещением по этому закону. Плохо.


Вряд ли приглашение в суд будут отправлять по емейлу.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 23:32

  Sommer написав:Вряд ли приглашение в суд будут отправлять по емейлу.


Так прямо же пишут -
предприниматели должны задекларировать официальный электронный адрес для взаимодействия с судами

Надеюсь это не для спам-рассылки от суда - обращайтесь к нам, у нас недорого и скидки к празднику для решения ваших вопросов
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 23:42

  freeze написав:
  Sommer написав:Вряд ли приглашение в суд будут отправлять по емейлу.


Так прямо же пишут -
предприниматели должны задекларировать официальный электронный адрес для взаимодействия с судами


Взаимодействие разное бывает, например надо пачку документов по запросу отправить.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 23:44

  deniska написав:
и является неизменным до внесения записи про госрегистрацию остановки деятельности соответствующего юрлица/физлица-предпринимателя.

т.е. если потерял пароль от почтового ящика, все, закрываешь юрлицо, открываешь новое :) д.е.б.и.л.ы., бл...(с)

Интересно, а как называть тех, кто не в силах восстановить пароль от почты...
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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