Кабмін вирішив зобов'язати всіх підприємців завести...

Додано: Сер 20 гру, 2017 21:02

Ждем зрадофильских комментариев "все пропало, непосильный труд, мейлогеноцид, при Яныке такого не было".



А инициатива прекрасная, лишь бы взаимодействие это работало.

"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь