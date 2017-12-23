В результаті проведеної перевірки на Запорізькому алюмінієвому комбінаті ДФС донарахувала майже 800 мільйонів гривень податків.
Дивися повний текст Російський олігарх недоплатив в Україні 800 мільйонів податків - ДФС.
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Додано: Сер 20 гру, 2017 21:34
Російський олігарх недоплатив в Україні 800 мільйонів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Російський олігарх недоплатив в Україні 800 мільйонів податків - ДФС.
Додано: Сер 20 гру, 2017 21:34
" на протяжении длительного времени систематически использовал схемы минимизации налоговых обязательств и уклонения от налогообложения"-это они сейчас про владельца предприятия, или про законного царя нашего? =)
"В последние годы производственной активности (2009 – 2012 годы) комбинат постоянно продавал свою продукцию по цене ниже себестоимости, что обусловило не только занижение объекта налогообложения налогом на прибыль, но и возникновение необоснованных оснований для возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость."- меньше цена- меньше возмещение НДС, т.е. государство экономило на его НДС возвратах. И да- забыли указать сколько в % шло на экспорт, чтобы понимать сколько НДС они "нациганили" на внутреннем рынке. Какое же лицемерие со стороны керманычей.
Додано: Чет 21 гру, 2017 18:59
"Комбинат постоянно продавал свою продукцию по цене ниже себестоимости" иначе формулируется так "Рыночная цена продукции была ниже себестоимости производства".
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