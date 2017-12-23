RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Російський олігарх недоплатив
в Україні 800 мільйонів...

Російський олігарх недоплатив в Україні 800 мільйонів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 21:34

Російський олігарх недоплатив в Україні 800 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
В результаті проведеної перевірки на Запорізькому алюмінієвому комбінаті ДФС донарахувала майже 800 мільйонів гривень податків.

Дивися повний текст Російський олігарх недоплатив в Україні 800 мільйонів податків - ДФС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 78909
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 21:34

" на протяжении длительного времени систематически использовал схемы минимизации налоговых обязательств и уклонения от налогообложения"-это они сейчас про владельца предприятия, или про законного царя нашего? =)
"В последние годы производственной активности (2009 – 2012 годы) комбинат постоянно продавал свою продукцию по цене ниже себестоимости, что обусловило не только занижение объекта налогообложения налогом на прибыль, но и возникновение необоснованных оснований для возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость."- меньше цена- меньше возмещение НДС, т.е. государство экономило на его НДС возвратах. И да- забыли указать сколько в % шло на экспорт, чтобы понимать сколько НДС они "нациганили" на внутреннем рынке. Какое же лицемерие со стороны керманычей.
Cryptos
 
Повідомлень: 29
З нами з: 18.12.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 18:59

"Комбинат постоянно продавал свою продукцию по цене ниже себестоимости" иначе формулируется так "Рыночная цена продукции была ниже себестоимости производства".
cisukr
 
Повідомлень: 1786
З нами з: 01.10.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Новорічні фрукти в Польщі на 17% дешевші, ніж в Україні
R2 » Суб 23 гру, 2017 16:21
4 152
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2017 22:52
mister-svet
В Україні стало більше безробітних
R2 » Суб 23 гру, 2017 14:13
5 187
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2017 22:30
Деньги
Названо середній розмір пенсії в Україні 1 ... 11, 12, 13
R2 » Сер 06 гру, 2017 10:58
121 5076
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2017 21:06
ceba
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (2649)
23.12.2017 23:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.