На даний момент острівна держава в односторонньому порядку ввела безвізовий в'їзд для громадян України терміном до 30 днів з метою туризму.
Дивися повний текст Кабмін України схвалив проект угоди про "безвіз" з острівною державою Антигуа і Барбуда.
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Додано: Чет 21 гру, 2017 09:37
Кабмін України схвалив проект угоди про "безвіз" з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін України схвалив проект угоди про "безвіз" з острівною державою Антигуа і Барбуда.
Додано: Чет 21 гру, 2017 09:37
ну наконец-то! только название прочитал, сразу захотелось прокатиться, отпраздновать очередную переможку
Додано: Чет 21 гру, 2017 10:18
Додано: Чет 21 гру, 2017 10:48
Посмотрел фотки - выглядит мега круто. Температура воды и воздуха 27°C Язык английский - с общением проблем не будет. Перелет в обе стороны можно найти меньше 1K$. Райское место
Я конечно понимаю, что для некоторых быdлокурорт Египта или Турции придел мечтаний
Додано: Чет 21 гру, 2017 15:15
Re: Кабмін України схвалив проект угоди про "безвіз" з...
Додано: Чет 21 гру, 2017 16:33
Додано: Чет 21 гру, 2017 19:08
Сначала Сен-Киттс и Невис, теперь Антигуа и Барбуды. Климкин отправил Чалого по карибским курортам про безвиз договориваться Там еще совсем рядом Сент Винсент и Гренадины, Монсеррат, Ангилья, Гваделупа с Доминикой и Мартиника с Гренадой. Для количества самое оно и на катере далеко ходить не надо
Додано: Чет 21 гру, 2017 19:55
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