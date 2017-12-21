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Кабмін України схвалив проект
угоди про "безвіз" з...

Кабмін України схвалив проект угоди про "безвіз" з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 09:37

Кабмін України схвалив проект угоди про "безвіз" з...

Пропонуємо до обговорення:
На даний момент острівна держава в односторонньому порядку ввела безвізовий в'їзд для громадян України терміном до 30 днів з метою туризму.

Дивися повний текст Кабмін України схвалив проект угоди про "безвіз" з острівною державою Антигуа і Барбуда.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 09:37

ну наконец-то! только название прочитал, сразу захотелось прокатиться, отпраздновать очередную переможку
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 10:18

  sequence написав:ну наконец-то! только название прочитал, сразу захотелось прокатиться, отпраздновать очередную переможку

ну так и катитесь. или зрадка мешает ?
bolex
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 10:48

Посмотрел фотки - выглядит мега круто. Температура воды и воздуха 27°C Язык английский - с общением проблем не будет. Перелет в обе стороны можно найти меньше 1K$. Райское место :)
Я конечно понимаю, что для некоторых быdлокурорт Египта или Турции придел мечтаний :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 14:13

ЗАчем Антигуа и Барбуда ???? когда будет сша и англия?????
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 14:27

Это случайно не офшор? :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 15:15

Re: Кабмін України схвалив проект угоди про "безвіз" з...

  vasia_fin написав:ЗАчем Антигуа и Барбуда ???? когда будет сша и англия?????

вася, а шо тебя дома не устраюет? прям в сша и англию захотел.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 16:33

  Вкладчик1234 написав:Это случайно не офшор?

В натуральном смысле. Можно спрятаться с запасом украшений.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 19:08

  nik1 написав:
  Вкладчик1234 написав:Это случайно не офшор?

В натуральном смысле. Можно спрятаться с запасом украшений.


Сначала Сен-Киттс и Невис, теперь Антигуа и Барбуды. Климкин отправил Чалого по карибским курортам про безвиз договориваться :mrgreen: Там еще совсем рядом Сент Винсент и Гренадины, Монсеррат, Ангилья, Гваделупа с Доминикой и Мартиника с Гренадой. Для количества самое оно и на катере далеко ходить не надо :lol:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 19:55

  Вкладчик1234 написав:Это случайно не офшор?

развивается как офшор с 1982 года...
Тракторист
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