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Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 гру, 2017 10:15
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.
Дивися повний текст Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова
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Додано: Чет 21 гру, 2017 10:15
.."..а, что..?!" - иди пить кофе!...
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maestro71
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Додано: Чет 21 гру, 2017 11:07
нє долґо музика іґрала. нє долґо фраєр танцевал
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kyiv7777
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Додано: Чет 21 гру, 2017 15:39
почему только 2,5 млрд? Остальные 2,5 - рождественский подарок?
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Jack Reacher
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Додано: Чет 21 гру, 2017 22:44
kyiv7777 написав:
нє долґо музика іґрала. нє долґо фраєр танцевал
не кажи гоп доки не повернули
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plugatyrev79
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