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Максим Пархоменко: скуті одним
ланцюгом. Скільки і кому...

Максим Пархоменко: скуті одним ланцюгом. Скільки і кому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 11:12

Максим Пархоменко: скуті одним ланцюгом. Скільки і кому...

Пропонуємо до обговорення:
Про зміну держборгу країни за останній рік.

Дивися повний текст Максим Пархоменко: скуті одним ланцюгом. Скільки і кому сьогодні винна Україна?.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 11:12

Прикольная статья.... Типа, друзья! Не переживайте, что страна/правительство одалживает деньги и раскладывает по своим карманам - это нормальная практика, нам еще дадут))))
fdv_touch
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 11:33

Re: Максим Пархоменко: скуті одним ланцюгом. Скільки і кому.

Якщо говорити про виплати всіх боргів, то Україні доведеться витратити як мінімум близько 30 років для повної виплати всіх зобов’язань, але, за фактом, цього не буде.

Варто розуміти, що залучення капіталу таким чином – це більш ніж нормальна практика, і брати у борг ми будемо і далі.

Більш важливим залишається питання з процентними ставками і загальною вартістю нашого боргу. З урахуванням цього року, можна сказати, що ми рухаємося в потрібному напрямку в бік зменшення навантаження на наш бюджет. І, в цілому, не варто боятися цифр нашого боргу, адже в реальності цю суму не будуть вилучати з нашого бюджету, а і далі закриватимуть додатковою емісією, як це і робиться в усьому світі.

Адекватна оцінка ситуації. Вчіться ватани, як треба робити аналіз, а потім вже щось пишіть. :wink:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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