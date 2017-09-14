Про зміну держборгу країни за останній рік.
Дивися повний текст Максим Пархоменко: скуті одним ланцюгом. Скільки і кому сьогодні винна Україна?.
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Додано: Чет 21 гру, 2017 11:12
Максим Пархоменко: скуті одним ланцюгом. Скільки і кому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Максим Пархоменко: скуті одним ланцюгом. Скільки і кому сьогодні винна Україна?.
Додано: Чет 21 гру, 2017 11:12
Прикольная статья.... Типа, друзья! Не переживайте, что страна/правительство одалживает деньги и раскладывает по своим карманам - это нормальная практика, нам еще дадут))))
Додано: Чет 21 гру, 2017 11:33
Re: Максим Пархоменко: скуті одним ланцюгом. Скільки і кому.
Адекватна оцінка ситуації. Вчіться ватани, як треба робити аналіз, а потім вже щось пишіть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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