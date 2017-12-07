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Роботи не відберуть у нас
роботу. Вони дадуть нам...

Роботи не відберуть у нас роботу. Вони дадуть нам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 11:53

Роботи не відберуть у нас роботу. Вони дадуть нам...

Пропонуємо до обговорення:
До 2020 року штучний інтелект знищить 1,8 млн робочих місць, але одночасно створить 2,3 млн нових вакансій.

Дивися повний текст Роботи не відберуть у нас роботу. Вони дадуть нам підвищення - аналітики.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 11:53

Главным прорывом в робототехнике будут не автоматические водители и рабочие, а солдаты. Вот тогда и посмотрим, куда вырулит 21век.
derbykiev
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