До 2020 року штучний інтелект знищить 1,8 млн робочих місць, але одночасно створить 2,3 млн нових вакансій.
Дивися повний текст Роботи не відберуть у нас роботу. Вони дадуть нам підвищення - аналітики.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 гру, 2017 11:53
Роботи не відберуть у нас роботу. Вони дадуть нам...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Роботи не відберуть у нас роботу. Вони дадуть нам підвищення - аналітики.
Додано: Чет 21 гру, 2017 11:53
Главным прорывом в робототехнике будут не автоматические водители и рабочие, а солдаты. Вот тогда и посмотрим, куда вырулит 21век.
реклама
|