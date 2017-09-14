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Україна заблокувала ремонт
болгарських МіГ-29 у Росії - ЗМІ

Україна заблокувала ремонт болгарських МіГ-29 у Росії - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 13:04

Україна заблокувала ремонт болгарських МіГ-29 у Росії - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на міністерство оборони Болгарії.

Дивися повний текст Україна заблокувала ремонт болгарських МіГ-29 у Росії - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 13:04

Супер! Болгары то при чём? - Шо зъим то зъим, шо не зъим - понадкусюю.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 13:24

Вот и с болгарами пора по-ссориться.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 16:39

хоть кого-то смогли поставить на место. душить кацапские компании надо любыми споособами по всему миру.
Sem32
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 17:17

Re: Україна заблокувала ремонт болгарських МіГ-29 у Росії -

Ніхто не знає, що написано в контрактах болгарів з Укрінмашем, але одразу все погано, ми не можемо цього робити, потрібно з усім погоджуватись, бо хтось може образитись. А Ви не думали з чого комісія із захисту конкуренції Болгарії заблокувала угоду з нашої подачі? Може було порушення умов угод?
bogdanfc
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