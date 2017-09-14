Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на міністерство оборони Болгарії.
Дивися повний текст Україна заблокувала ремонт болгарських МіГ-29 у Росії - ЗМІ.
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Додано: Чет 21 гру, 2017 13:04
Україна заблокувала ремонт болгарських МіГ-29 у Росії - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна заблокувала ремонт болгарських МіГ-29 у Росії - ЗМІ.
Додано: Чет 21 гру, 2017 13:04
Супер! Болгары то при чём? - Шо зъим то зъим, шо не зъим - понадкусюю.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Чет 21 гру, 2017 16:39
хоть кого-то смогли поставить на место. душить кацапские компании надо любыми споособами по всему миру.
Додано: Чет 21 гру, 2017 17:17
Re: Україна заблокувала ремонт болгарських МіГ-29 у Росії -
Ніхто не знає, що написано в контрактах болгарів з Укрінмашем, але одразу все погано, ми не можемо цього робити, потрібно з усім погоджуватись, бо хтось може образитись. А Ви не думали з чого комісія із захисту конкуренції Болгарії заблокувала угоду з нашої подачі? Може було порушення умов угод?
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