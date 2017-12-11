Зростання економіки України за підсумками 2017 року може бути нижче ніж 2,2%, прогнозовані Національним банком в жовтні.
Дивися повний текст Нацбанк: економіка може зрости менше, ніж очікувалося.
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Додано: Чет 21 гру, 2017 13:04
Нацбанк: економіка може зрости менше, ніж очікувалося
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк: економіка може зрости менше, ніж очікувалося.
Додано: Чет 21 гру, 2017 13:19
А "минус на минус" даёт "плюс"!
Всё IMHO
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