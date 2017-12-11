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Нацбанк: економіка може
зрости менше, ніж очікувалося

Нацбанк: економіка може зрости менше, ніж очікувалося
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 13:04

Нацбанк: економіка може зрости менше, ніж очікувалося

Пропонуємо до обговорення:
Зростання економіки України за підсумками 2017 року може бути нижче ніж 2,2%, прогнозовані Національним банком в жовтні.

Дивися повний текст Нацбанк: економіка може зрости менше, ніж очікувалося.
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 13:19

  Иешуа Ганоцри написав:Не может быть! Рост на лицо! Только знак другой, но рост явный!

А "минус на минус" даёт "плюс"! :)
Всё IMHO
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