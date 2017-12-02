Порушення цього терміну загрожує зриву наступного траншу.
Дивися повний текст МВФ встановив останній дедлайн для ухвалення закону про Антикорупційний суд.
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Додано: Чет 21 гру, 2017 13:22
МВФ встановив останній дедлайн для ухвалення закону про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ встановив останній дедлайн для ухвалення закону про Антикорупційний суд.
Додано: Чет 21 гру, 2017 13:35
Скорее керманычи пошлют МВФ и перезаймут в своих офшорах под 7,5%+++, чем допустят хоть какой-то независимый от них суд
Всё IMHO
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