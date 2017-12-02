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МВФ встановив останній дедлайн
для ухвалення закону про...

МВФ встановив останній дедлайн для ухвалення закону про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 13:22

МВФ встановив останній дедлайн для ухвалення закону про...

Пропонуємо до обговорення:
Порушення цього терміну загрожує зриву наступного траншу.

Дивися повний текст МВФ встановив останній дедлайн для ухвалення закону про Антикорупційний суд.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 13:35

Скорее керманычи пошлют МВФ и перезаймут в своих офшорах под 7,5%+++, чем допустят хоть какой-то независимый от них суд
Всё IMHO
Вкладчик1234
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