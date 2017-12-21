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"Укртрансгаз" хоче побити
7-річний рекорд з транзиту...

"Укртрансгаз" хоче побити 7-річний рекорд з транзиту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 13:28

"Укртрансгаз" хоче побити 7-річний рекорд з транзиту...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Укртрансгаз" за підсумками 2017 року очікує збільшення обсягу газу, який надходить транзитом з Росії в країни ЄС, на 10 млрд кубометрів порівняно з результатом минулого року - до 93-94 млрд кубів.

Дивися повний текст "Укртрансгаз" хоче побити 7-річний рекорд з транзиту російського газу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 13:28

"Укртрансгаз" хоче побити 7-річний рекорд

Не знаю кто этим транзитом-реверсом какие рекорды побьет, знаю одно - за ВСЁ заплатит население. А так - да, праздник!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 13:32

Это сотрудничество с оккупантом или нет?
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 13:57

Радует, что активисты не додумались заблокировать газопровод, или команды такой им не дали.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 15:10

Re: "Укртрансгаз" хоче побити 7-річний рекорд з транзиту...

  Bayern написав:Радует, что активисты не додумались заблокировать газопровод, или команды такой им не дали.

Проколовся тут московсько-вашинтонгській обком. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 15:12

Re: "Укртрансгаз" хоче побити 7-річний рекорд з транзиту...

  mister-svet написав:Не знаю кто этим транзитом-реверсом какие рекорды побьет, знаю одно - за ВСЁ заплатит население.

Так Газмяс заплатить. Може досить різну хрюнь постить?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 16:29

Ведь это нормальные новости. Почему сарказм?
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 16:30

Нормальные деловые отношения способствуют экономическому развитию обеих государств.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 18:03

Re: Всi хочуть!

Не сомневайтесь, полёт нормальный! "Нафтогаз" увеличил на январь цены на газ для промышленности на 8,4%" http://www.unn.com.ua/ru/news/1705853-n ... sti-na-8-4
Куда ж ты с подводной лодки денешся?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 18:20

  lapay написав:
  mister-svet написав:Не знаю кто этим транзитом-реверсом какие рекорды побьет, знаю одно - за ВСЁ заплатит население.

Так Газмяс заплатить. Може досить різну хрюнь постить?


Так он за свое население и переживает. На проделки Газпрома с них же тянут налоги. :)
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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