"Укртрансгаз" хоче побити 7-річний рекорд з транзиту...
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Додано: Чет 21 гру, 2017 13:28
Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Укртрансгаз" за підсумками 2017 року очікує збільшення обсягу газу, який надходить транзитом з Росії в країни ЄС, на 10 млрд кубометрів порівняно з результатом минулого року - до 93-94 млрд кубів.
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"Укртрансгаз" хоче побити 7-річний рекорд з транзиту російського газу
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R2
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Додано: Чет 21 гру, 2017 13:28
Не знаю кто этим транзитом-реверсом какие рекорды побьет, знаю одно - за ВСЁ заплатит население. А так - да, праздник!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Додано: Чет 21 гру, 2017 13:32
Это сотрудничество с оккупантом или нет?
Всё IMHO
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Додано: Чет 21 гру, 2017 13:57
Радует, что активисты не додумались заблокировать газопровод, или команды такой им не дали.
Bayern
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Додано: Чет 21 гру, 2017 15:10
Bayern написав:
Радует, что активисты не додумались заблокировать газопровод, или команды такой им не дали.
Проколовся тут московсько-вашинтонгській обком.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
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Додано: Чет 21 гру, 2017 15:12
mister-svet написав:
Не знаю кто этим транзитом-реверсом какие рекорды побьет, знаю одно - за ВСЁ заплатит население.
Так Газмяс заплатить. Може досить різну хрюнь постить?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
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Додано: Чет 21 гру, 2017 16:29
Ведь это нормальные новости. Почему сарказм?
nik1
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Додано: Чет 21 гру, 2017 16:30
Нормальные деловые отношения способствуют экономическому развитию обеих государств.
nik1
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Додано: Чет 21 гру, 2017 18:03
Не сомневайтесь, полёт нормальный! "Нафтогаз" увеличил на январь цены на газ для промышленности на 8,4%"
http://www.unn.com.ua/ru/news/1705853-n ... sti-na-8-4
Куда ж ты с подводной лодки денешся?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Додано: Чет 21 гру, 2017 18:20
lapay написав: mister-svet написав:
Не знаю кто этим транзитом-реверсом какие рекорды побьет, знаю одно - за ВСЁ заплатит население.
Так Газмяс заплатить. Може досить різну хрюнь постить?
Так он за свое население и переживает. На проделки Газпрома с них же тянут налоги.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
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