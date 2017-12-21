"Укртрансгаз" хоче побити 7-річний рекорд з транзиту...

Додано: Чет 21 гру, 2017 13:28

Не знаю кто этим транзитом-реверсом какие рекорды побьет, знаю одно - за ВСЁ заплатит население. А так - да, праздник!

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).