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У Німеччині чоловік залишив дітям у спадок 2,5 тонни монет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 гру, 2017 13:46
Пропонуємо до обговорення:
Житель німецького міста Бремерферде залишив дітям у спадок 1,2 млн монет номіналом в 1 і 2 пфеніги. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на NDR.de.
Дивися повний текст У Німеччині чоловік залишив дітям у спадок 2,5 тонни монет
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Додано: Чет 21 гру, 2017 13:46
Нет чтоб оставить для нумизматов будущего
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