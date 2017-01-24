Смысл открытия депозита в гривне?

Додано: Чет 21 гру, 2017 14:52

Я откровенно не понимаю вкладчиков в гривне? Противостоять лишь в теории, но все таки противостоять, сумеют снова таки лишь в теории, которые размещают вклады в валюте. В тот момент, когда гривна обесценивается почти каждый день, когда те, кто держат население за не очень компетентных в банковских делах, когда все чаще звучат призывы одних и обещание других повысить минимальную зарплату ......и нести гривну в банк?

Зачем? Это очень сильно напоминает финансовый мазохизм.

Ведь деньги никуда не деваются, деньги только меняют собственника.

Советую не обращать вообще внимания на процентные ставки - все равно вы все после 12 месяцев выдержки депозита в гривне - на руки получите меньше денег, чем вы все 12 месяцев тому назад вносили.



Я когда приезжаю в Украину - я постоянно консультирую своих знакомых на предмет спасения их сбережений - и эту тему я создал для тех, кто в прошлый мой приезд меня не послушал.... Я этих людей называю людьми живущими в зоне повышенного риска стать вообще ,,голимыми,,



Сегодня тяжелое время наступило - с этим не считаться никак нельзя.



Мне также интересно будет посмотреть мнение моих обязательных оппонентов.

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.