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Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Додано: Чет 21 гру, 2017 14:52
Я откровенно не понимаю вкладчиков в гривне? Противостоять лишь в теории, но все таки противостоять, сумеют снова таки лишь в теории, которые размещают вклады в валюте. В тот момент, когда гривна обесценивается почти каждый день, когда те, кто держат население за не очень компетентных в банковских делах, когда все чаще звучат призывы одних и обещание других повысить минимальную зарплату ......и нести гривну в банк?
Зачем? Это очень сильно напоминает финансовый мазохизм.
Ведь деньги никуда не деваются, деньги только меняют собственника.
Советую не обращать вообще внимания на процентные ставки - все равно вы все после 12 месяцев выдержки депозита в гривне - на руки получите меньше денег, чем вы все 12 месяцев тому назад вносили.
Я когда приезжаю в Украину - я постоянно консультирую своих знакомых на предмет спасения их сбережений - и эту тему я создал для тех, кто в прошлый мой приезд меня не послушал.... Я этих людей называю людьми живущими в зоне повышенного риска стать вообще ,,голимыми,,
Сегодня тяжелое время наступило - с этим не считаться никак нельзя.
Мне также интересно будет посмотреть мнение моих обязательных оппонентов.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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sinowi
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Додано: Чет 21 гру, 2017 15:02
sinowi написав:
Советую не обращать вообще внимания на процентные ставки - все равно вы все после 12 месяцев выдержки депозита в гривне - на руки получите меньше денег, чем вы все 12 месяцев тому назад вносили.
Не обязательно
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Faceless
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Додано: Чет 21 гру, 2017 15:25
Уже даже ленивый понимает финансовую обстановку в Украине и поставленную перед Руководством Украины понятно кем - задачу. А именно - обесценить все сбережения украинцев.
З України успішно ліплять дешеву сировинну колонію, з дешевою робочою силою, на заміну Китаю (так як він став дорогим) Населення даної колонії повинно бути бідним, в ідеалі взагалі неповинно мати заощаджень більше фгв (200тис грн), або заощадження повинні постійно зменшуватися ( це коли депозити після податків нище рівня інфляцїї)щоб обмежуватися радістю заробітків на їжу і базові вимоги до проживання. Всіх хто не влаштовує такий підхід повинні покидати дану колонію або адаптовуватися, шляхом зайняття ролі адміністраторів колонії( але це уже інший рівінь коли рахунки і компанії в інших юрисдикціях, а в колонії тільки виробничий цикл з дешевою сировиноюі робсилою. Такий підхід уже вимагає наявність громадянства розвинутої країни для свого захисту, окрім того за таких умов адмінстратор змушений буде брати участь в політичному житті колонії, інакше ризики захисту власності активів в колонії суттєво зростуть.
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qwerty2015
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 14:08
То, о чем Вы писали оспорить способен лишь представитель упрямо - устойчивого Быдла, остальные решили отсидеться несколько лет назад. Все верно - слово против не услышите. Но тему я эту все же открывал в режиме экономическом, а не политическом. Как пример - многие из тех, кто прочитал и мое и Ваше не ответили своим мнением только из за страха. Вот эти и попадут в первую очередь, лично я вывел почти все из Украины -и как вывод - меня можно и убить и даже живого через мясорубку пропустить, а вот до активов всех этих желающих никто и близко не подпустит. Что лично Вы сделали с Вашими активами я не знаю и не мое это дело, но уверен, что с Вашими знаниями Вы их тоже спасли.
Модератору посмею также возразить - что всегда полученое будет меньше вложенного в гривне, особенно размещенное после октября 2017г.
И все таки надеюсь на ответ полный еще и от оппозиции.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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sinowi
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