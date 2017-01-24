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Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Додано: Чет 21 гру, 2017 14:52
Я откровенно не понимаю вкладчиков в гривне? Противостоять лишь в теории, но все таки противостоять, сумеют снова таки лишь в теории, которые размещают вклады в валюте. В тот момент, когда гривна обесценивается почти каждый день, когда те, кто держат население за не очень компетентных в банковских делах, когда все чаще звучат призывы одних и обещание других повысить минимальную зарплату ......и нести гривну в банк?
Зачем? Это очень сильно напоминает финансовый мазохизм.
Ведь деньги никуда не деваются, деньги только меняют собственника.
Советую не обращать вообще внимания на процентные ставки - все равно вы все после 12 месяцев выдержки депозита в гривне - на руки получите меньше денег, чем вы все 12 месяцев тому назад вносили.
Я когда приезжаю в Украину - я постоянно консультирую своих знакомых на предмет спасения их сбережений - и эту тему я создал для тех, кто в прошлый мой приезд меня не послушал.... Я этих людей называю людьми живущими в зоне повышенного риска стать вообще ,,голимыми,,
Сегодня тяжелое время наступило - с этим не считаться никак нельзя.
Мне также интересно будет посмотреть мнение моих обязательных оппонентов.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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sinowi
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Додано: Чет 21 гру, 2017 15:02
sinowi написав:
Советую не обращать вообще внимания на процентные ставки - все равно вы все после 12 месяцев выдержки депозита в гривне - на руки получите меньше денег, чем вы все 12 месяцев тому назад вносили.
Не обязательно
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Faceless
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Додано: Чет 21 гру, 2017 15:25
Уже даже ленивый понимает финансовую обстановку в Украине и поставленную перед Руководством Украины понятно кем - задачу. А именно - обесценить все сбережения украинцев.
З України успішно ліплять дешеву сировинну колонію, з дешевою робочою силою, на заміну Китаю (так як він став дорогим) Населення даної колонії повинно бути бідним, в ідеалі взагалі неповинно мати заощаджень більше фгв (200тис грн), або заощадження повинні постійно зменшуватися ( це коли депозити після податків нище рівня інфляцїї)щоб обмежуватися радістю заробітків на їжу і базові вимоги до проживання. Всіх хто не влаштовує такий підхід повинні покидати дану колонію або адаптовуватися, шляхом зайняття ролі адміністраторів колонії( але це уже інший рівінь коли рахунки і компанії в інших юрисдикціях, а в колонії тільки виробничий цикл з дешевою сировиноюі робсилою. Такий підхід уже вимагає наявність громадянства розвинутої країни для свого захисту, окрім того за таких умов адмінстратор змушений буде брати участь в політичному житті колонії, інакше ризики захисту власності активів в колонії суттєво зростуть.
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qwerty2015
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 14:08
То, о чем Вы писали оспорить способен лишь представитель, остальные решили отсидеться несколько лет назад. Все верно - слово против не услышите. Но тему я эту все же открывал в режиме экономическом, а не политическом. Как пример - многие из тех, кто прочитал и мое и Ваше не ответили своим мнением только из за страха. Вот эти и попадут в первую очередь, лично я вывел почти все из Украины -и как вывод - меня можно и убить и даже живого через мясорубку пропустить, а вот до активов всех этих желающих никто и близко не подпустит. Что лично Вы сделали с Вашими активами я не знаю и не мое это дело, но уверен, что с Вашими знаниями Вы их тоже спасли.
Модератору посмею также возразить - что всегда полученое будет меньше вложенного в гривне, особенно размещенное после октября 2017г.
И все таки надеюсь на ответ полный еще и от оппозиции.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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sinowi
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Додано: Нед 24 гру, 2017 13:51
sinowi написав:
То, о чем Вы писали оспорить способен лишь представитель упрямо - устойчивого Быдла, остальные решили отсидеться несколько лет назад. Все верно - слово против не услышите. Но тему я эту все же открывал в режиме экономическом, а не политическом. Как пример - многие из тех, кто прочитал и мое и Ваше не ответили своим мнением только из за страха. Вот эти и попадут в первую очередь, лично я вывел почти все из Украины -и как вывод - меня можно и убить и даже живого через мясорубку пропустить, а вот до активов всех этих желающих никто и близко не подпустит. Что лично Вы сделали с Вашими активами я не знаю и не мое это дело, но уверен, что с Вашими знаниями Вы их тоже спасли.
Модератору посмею также возразить - что всегда полученое будет меньше вложенного в гривне, особенно размещенное после октября 2017г.
И все таки надеюсь на ответ полный еще и от оппозиции.
Особисто для мене гривневий депозит, який де-факто обезцінюється, неможна назвати депозитом. Звичайно можна і на сезонних хвилях виграти, але і можна програти від обставин, які від вкладника взагалі не залежать. Гривня є засобом платежу, проте не виконує функції збереження. Розміщення гривневого депозиту на довгий термін стало чимось схоже на азартні ігри із криптрвалюти, або форексом. Іншими словами він не виконую пряму функцію депозиту - збереження.
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qwerty2015
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Додано: Нед 24 гру, 2017 14:15
sinowi написав:Я откровенно не понимаю вкладчиков в гривне?.
Гривневые депозиты это один из возможных финансовых инструментов.
Если не видите в нем смысла, то это не значит что его нет.
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Додано: Нед 24 гру, 2017 15:04
sinowi написав:
Модератору посмею также возразить - что всегда полученое будет меньше вложенного в гривне, особенно размещенное после октября 2017г.
Далеко не всегда. Ни до ни после октября 2017. Все зависит от того, при каком курсе открывать депозит и на какой срок. Неудачный вход = убытки, разумная смена валют депозита - дает намного лучший результат, чем просто сидеть в одной валюте.
Тут даже спорить не смысла, за прошедшие периоды на цифрах все легко доказывается, к примеру, зайдя на депозит в гривне на высоком курсе зимой 2016/2017 на полгода и откупившись на низком курсе летом - уже очевидна глупость вашего заявления. Вообще, излишняя категоичность (как ваше "всегда полученое будет меньше вложенного") - явный признак невежества.
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